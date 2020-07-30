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Геннадий Казакевич: политические акции в Минске в июне и июле 2020 года были инициированы из-за рубежа

30.07.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несанкционированные общественно-политические акции в Минске в июне и июле 2020 года были инициированы из-за рубежа в социальных сетях и мессенджерах.

Такое заявление сделал первый заместитель министра внутренних дел – начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».



По словам Г. Казакевича, не только белорусский сегмент интернета, но и вся сеть в целом стала частью политических технологий, в том числе изобретенной в 1970-е годы технологии «цветных революций».

Первый заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что сейчас можно наблюдать действия, которые были прописаны еще тогда. Речь идет о «создании протестной массы, нагнетании обстановки и так далее».

В данном случае опасность заключается не в самих коммуникациях, а в людях, стоящих за этим, направляющих, привлекающих и искусственно создающих «эту протестную массу и социально-политическое напряжение, которого на самом деле не существует», считает первый замминистра.

«К акциям готовились»

По мнению политолога Александра Шпаковского, минувшие мероприятия – это не самоорганизация граждан. Он отметил, что команды передавались по различным чатам в мессенджерах.

– По большому счету, к этим акциям готовились, – добавил он, обратив внимание, что подобного рода призывы и попытки организации протестных мероприятий в столице были и в 2019 году, когда проходили парламентские выборы.

Фото mvd.gov.by
 
Теги: Минск
 
 
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Несанкционированные общественно-политические акции в Минске в июне и июле 2020 года были инициированы из-за рубежа в социальных сетях и мессенджерах.
 
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