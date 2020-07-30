Первые партии ушли в Россию, Казахстан и Украину. В Бресте начали выпускать микроавтобусы МАЗ

Источник материала: Tut.by

В Бресте начали выпускать микроавтобусы под маркой МАЗ. Как пассажирские, так и грузовые, сообщает Беларусь 1 .





В автомобиле шестиступенчатая коробка передач. Для удобства пассажиров над сиденьями индивидуальный обдув и подсветка. Пока комплектующие — китайского производства. В перспективе запчасти заменят на отечественные. Новый конвейер наладили всего за семь месяцев. Первые партии проданы в Россию, Казахстан и Украину.

— Это машина, переделанная Брестмашем: она является продуктом Брестмаша на базе модели МАЗ. Мы собираем базовую модель, потом ее переделываем, делаем различные модификации и присваиваем этим переделанным машинам свой VIN-код, — сообщил директор ОАО «Брестмаш» Василий Кохович.

Брестские микроавтобусы намерены поставить на городские маршруты. И украсить в цветах местного герба. Всего в год на заводе могут выпускать до 2 тысяч таких авто.