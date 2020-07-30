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Ксения Санкович: «Моя страна за 26 лет преобразилась»

30.07.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двукратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике Ксения Санкович рассказала в своем Инстаграме о расцвете Беларуси во время правления Александра Лукашенко.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Свой пост Ксения начала с цитаты Маргарет Тэтчер: «Даже если бы вы умели ходить по воде, то, будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать».

После этого Санкович рассказала о развитии Беларуси.

«Моя страна за 26 лет преобразилась: чистые, уютные и опрятные не только города, но и маленькие деревни, на улицах спокойно и безопасно, качественный уровень медицины и образования, спорт, доступный для всех, низкий уровень безработицы, мало бездомных людей. Мы едим свежие качественные продукты и растим детей в независимой стране, где сохраняется все для нас с вами.

Благодаря спорту я была во многих странах мира, но мне никогда не хотелось уехать, потому что Беларусь — мой дом! А дом всегда будет любимее и роднее. Я не навязываю свое мнение, но имею право, как и каждый, его высказать.

Пока я росла и тренировалась, Беларусь расцвела на глазах! Я дорожу тем, что есть, и хочу это сохранить и приумножить, а не уничтожать и размазывать на волне эмоций. За эти годы было сказано многое, но и многое было сделано, а предстоит еще больше! Что-то может нравиться, что-то нет, но важно не потерять голову в пылу эмоций и не навредить нам же самим.

И давайте вспомним, как уважать друг друга. Даже если мы не все видим одинаково», — написала Ксения Санкович.

Отметим, что Ксения часто наблюдает за спортивными событиями, сидя рядом с Александром Лукашенко.


Источник: president.gov.by

 
 
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Двукратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике Ксения Санкович рассказала в своем Инстаграме о расцвете Беларуси во время правления Александра...
 
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