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Ксения Санкович: «Моя страна за 26 лет преобразилась»
Источник материала: Tut.by
Двукратная призерка Олимпиады в художественной гимнастике Ксения Санкович рассказала в своем
Свой пост Ксения начала с цитаты Маргарет Тэтчер: «Даже если бы вы умели ходить по воде, то, будьте уверены, кто-нибудь обязательно скажет: «Смотрите, он даже не умеет плавать».
После этого Санкович рассказала о развитии Беларуси.
«Моя страна за 26 лет преобразилась: чистые, уютные и опрятные не только города, но и маленькие деревни, на улицах спокойно и безопасно, качественный уровень медицины и образования, спорт, доступный для всех, низкий уровень безработицы, мало бездомных людей. Мы едим свежие качественные продукты и растим детей в независимой стране, где сохраняется все для нас с вами.
И давайте вспомним, как уважать друг друга. Даже если мы не все видим одинаково», — написала Ксения Санкович.
Отметим, что Ксения часто наблюдает за спортивными событиями, сидя рядом с Александром Лукашенко.
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