ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых

30.07.2020 09:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке специалистов, в ближайшие три недели цифра увеличится до 8 млн тонн.

Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых

А накануне хлеборобы вплотную приблизились к планке в 2 миллиона тонн зерновых. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, доводят урожай до кондиции более 2 тысяч сушильных комплексов.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых

По словам аграриев, впечатляет и урожай трав – почти 4 миллиона тонн кормовых единиц, что почти на четверть больше, чем в 2019 году. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Все условия для уборки хлеба без потерь есть.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Голодные обезьяны в Таиланде терроризируют население: громят магазины, воруют еду, нападают на прохожих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика