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Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А накануне хлеборобы вплотную приблизились к планке в 2 миллиона тонн зерновых. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, доводят урожай до кондиции более 2 тысяч сушильных комплексов.
По словам аграриев, впечатляет и урожай трав – почти 4 миллиона тонн кормовых единиц, что почти на четверть больше, чем в 2019 году. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Все условия для уборки хлеба без потерь есть.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По оценке специалистов, в...
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