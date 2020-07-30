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Под Минском ГАИ с погоней задерживала байкера. Им оказался парень, лишенный прав за пьяную езду

30.07.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минском районе ГАИ с погоней задерживала байкера. Лихачом оказался 26-летний парень, которого лишили прав четыре года назад за пьяное вождение. О происшествии сообщило УВД Минской области.

27 июля около 17.00 27 июля на трассе Р58 возле деревни Большевик Минского района сотрудники ГАИ заметили нарушителя ПДД на байке: мотоциклист превысил скорость, а сам байк был без номера. По требованию инспектора водитель не остановился, поэтому ГАИ начала преследовать мотоцикл с мигалками и сиреной.

Байкер прибавил газа, но во время движения не справился с управлением мотоцикла и съехал в кювет. Сотрудники ГАИ вызвали скорую помощь, выяснилось, что парень отделался легкими царапинами, но байк получил механические повреждения. Врачи оказали лихачу первую медпомощь и передали гаишникам.

Нарушителем оказался 26-летний житель Минского района. Раньше его несколько раз привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством без прав. Водительского удостоверения он лишился еще в 2016 году за нетрезвое вождение.

В этот раз на мотоциклиста составили протоколы за административное правонарушение по нескольким статьям КоАП Беларуси.

 
 
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По требованию инспектора водитель не остановился, поэтому ГАИ начала преследовать мотоцикл с мигалками и сиреной.
 
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