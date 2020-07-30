Равков вышел из ЦИК: остальных боевиков из состава ЧВК ищут

Глава Совета безопасности Андрей Равков присутствовал сегодня в ЦИК на экстренном совещании. После встречи он поговорил с журналистами.

По его словам, до кандидатов в президенты была доведена информация о том, что на массовых мероприятиях будут усилены меры безопасности: людей будут проводить через рамки, будет усилен контроль и проверка граждан. На предположение журналистов о запрете митингов, Равков удивленно отмел это предположение.

Равков также рассказал, в отношении уже задержанных российских боевиков возбуждено уголовное дело по «террористической» 290-ой статье УК Беларуси. Он также отметил, что проавоохранители имеют информацию о том, что в страну было заброшено 200 боевиков, поэтому остальных сейчас ищут: «Это как иголка в стоге сена», - отметил он.

Отметим, что 30 июля в Минске Светлана Тихановская вместе с объединенным штабом проводит большой митинг в Парке Дружбы народов. В каком формате он пройдет теперь - неизвестно. Накануне вечером в социальных сетях пояивлась информация о том, что к Бангалор привезли ограждение.

На встречу в ЦИК приехали все кандидаты в президенты: Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, а также Наталья Кочанова - она представляла на встрече Александра Лукашенко.