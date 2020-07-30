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Равков вышел из ЦИК: остальных боевиков из состава ЧВК ищут

30.07.2020 09:56 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Глава Совета безопасности Андрей Равков присутствовал сегодня в ЦИК на экстренном совещании. После встречи он поговорил с журналистами.

По его словам, до кандидатов в президенты была доведена информация о том, что на массовых мероприятиях будут усилены меры безопасности: людей будут проводить через рамки, будет усилен контроль и проверка граждан. На предположение журналистов о запрете митингов, Равков удивленно отмел это предположение.

Равков также рассказал, в отношении уже задержанных российских боевиков возбуждено уголовное дело по «террористической» 290-ой статье УК Беларуси. Он также отметил, что проавоохранители имеют информацию о том, что в страну было заброшено 200 боевиков, поэтому остальных сейчас ищут: «Это как иголка в стоге сена», - отметил  он.

Отметим, что 30 июля в Минске Светлана Тихановская вместе с объединенным штабом проводит большой митинг в Парке Дружбы народов. В каком формате он пройдет теперь - неизвестно. Накануне вечером в социальных сетях пояивлась информация о том, что к Бангалор привезли ограждение.

На встречу в ЦИК приехали все кандидаты в президенты: Анна Канопацкая, Сергей Черечень, Андрей Дмитриев, Светлана Тихановская, а также Наталья Кочанова - она представляла на встрече Александра Лукашенко.

Напомним, что днем 29 июля появилась информация о задержании в Беларуси боевиков из иностранной частной военной компании. Оказалось, что большая часть из них - россияне из ЧВК Вагнера. Сообщалось, что в отношении задержанных СК проводит проверку. Вечером было проведено экстренное совещание Совбеза, на котором было принято решение пригласить для выяснения ситуации послов России и Украины, а также усилить меры безопасности на массовых мероприятиях и усилить оперативный контроль на границах Беларуси, в том числе, с Россией.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Совета безопасности Андрей Равков присутствовал сегодня в ЦИК на экстренном совещании. После встречи он поговорил с журналистами.
 
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