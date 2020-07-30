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Электрический кроссовер Skoda Enyaq: взгляд внутрь
Источник материала: Tut.by
Kamiq, Kodiaq, Karoq, а теперь и Enyaq… На подходе очередной «паркетник» марки Skoda, но на этот раз чисто электрический, созданный на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. Неделю назад чехи объявили
Интерьер «паркетника» будет оформлен в новом для Skoda стиле с «двухэтажной» архитектурой передней панели и обособленным широкоформатным тачскрином мультимедиасистемы — у Enyaq его диагональ составит 13 дюймов. Отличительной особенностью станет и двухспицевый руль, впрочем, уже знакомый по
В отделке салона кроссовера будут широко применяться экологичные материалы и вторсырье — например, для обивки сидений использована искусственная кожа с добавлением экстракта листьев оливкового дерева.
Напомним, что продажи Enyaq начнутся в начале следующего года, еще больше подробностей о кроссовере станет известно 1 сентября.
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Компания Skoda поделилась первыми изображениями салона будущего электрического кроссовера Enyaq, который представят публике 1 сентября.
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