Электрический кроссовер Skoda Enyaq: взгляд внутрь

Источник материала: Tut.by

Kamiq, Kodiaq, Karoq, а теперь и Enyaq… На подходе очередной «паркетник» марки Skoda, но на этот раз чисто электрический, созданный на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. Неделю назад чехи объявили дату премьеры своего электрокара — до нее остается чуть больше месяца, а пока компания предлагает полюбоваться скетчами салона Enyaq.





Интерьер «паркетника» будет оформлен в новом для Skoda стиле с «двухэтажной» архитектурой передней панели и обособленным широкоформатным тачскрином мультимедиасистемы — у Enyaq его диагональ составит 13 дюймов. Отличительной особенностью станет и двухспицевый руль, впрочем, уже знакомый по нынешним моделям марки, также внутри Enyaq ожидаются виртуальные приборы и миниатюрный селектор трансмиссии. Необходимая водителю информация будет проецироваться и на ветровое стекло с помощью функции дополненной реальности.





В отделке салона кроссовера будут широко применяться экологичные материалы и вторсырье — например, для обивки сидений использована искусственная кожа с добавлением экстракта листьев оливкового дерева.





Напомним, что продажи Enyaq начнутся в начале следующего года, еще больше подробностей о кроссовере станет известно 1 сентября.