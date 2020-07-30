|
Евгений Ковыршин: «В "Динамо" самое тяжело финансовое положение за все то время, что я там играл»
Источник материала: Tut.by
Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, который не получил предложения о новом контракте от «Динамо» и перешел в «Юность», рассказал
— Сейчас в «Динамо» самое тяжело финансовое положение за все то время, что я там играл. Да, это единственный представитель Беларуси в КХЛ, лицо страны, но, наверное, в этой самой стране нет денег, чтобы выделять их на хоккейный клуб.
— Зачем тогда в КХЛ выступать клубу, у которого большие финансовые проблемы, который не может сформировать по-настоящему сильный состав?
— Это уже другой вопрос. Но я все равно считаю, что команда в КХЛ должна быть. Плюс сейчас приехали молодые ребята, которые будут набираться опыта. Может, они какого-то результата и не дадут, но опыт получат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Зачем тогда в КХЛ выступать клубу, у которого большие финансовые проблемы, который не может сформировать по-настоящему сильный состав?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)