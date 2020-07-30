ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Евгений Ковыршин: «В "Динамо" самое тяжело финансовое положение за все то время, что я там играл»

30.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Ковыршин, который не получил предложения о новом контракте от «Динамо» и перешел в «Юность», рассказал «Трибуне» о финансовых трудностях «зубров».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сейчас в «Динамо» самое тяжело финансовое положение за все то время, что я там играл. Да, это единственный представитель Беларуси в КХЛ, лицо страны, но, наверное, в этой самой стране нет денег, чтобы выделять их на хоккейный клуб.

— Зачем тогда в КХЛ выступать клубу, у которого большие финансовые проблемы, который не может сформировать по-настоящему сильный состав?

— Это уже другой вопрос. Но я все равно считаю, что команда в КХЛ должна быть. Плюс сейчас приехали молодые ребята, которые будут набираться опыта. Может, они какого-то результата и не дадут, но опыт получат.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- Зачем тогда в КХЛ выступать клубу, у которого большие финансовые проблемы, который не может сформировать по-настоящему сильный состав?
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему отекают ноги? Врач объясняет, с чем это может быть связано
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика