Александр Мошенский: многое изменилось в диалоге чиновников и бизнеса

Источник материала: Виртуальный Брест

Задача государства сегодня - развитие экспорта и поддержка экспортоориентированных предприятий. Нужно отметить, что многое изменилось в диалоге чиновников и бизнеса. Люди нацелены помогать и решать задачи.





Многие процессы, например, получение разрешительных писем, прохождение сертификации, помощь в открытии предприятий за рубежом сегодня проходят значительно быстрее и эффективнее. Это, в том числе, и благодаря тому, что мнение бизнеса слышат. Да, есть нюансы, но сегодня задать вопрос и получить ответ, вступить в дискуссию однозначно возможно. Например, при разработке нового Налогового кодекса учитывалось мнение бизнеса.

Значимые шаги для роста малого бизнеса - программа по развитию малых городов, популяризация агротуризма.

Совет по развитию предпринимательства, в который я вхожу, сегодня может инициировать совещания по некоторым вопросам, давать комментарии, которые, возможно, могут влиять на принятие каких-то ключевых решений для бизнес-среды. Отмечу, что власти на местах нацелены на помощь бизнесу. И эта работа проходит в практической плоскости.