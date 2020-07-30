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«По именам вряд ли удастся установить». В Быховском районе нашли останки четырёх бойцов времён Великой Отечественной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилевской области началась «Вахта памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисковики подняли тела четырех бойцов в Быховском районе. Захоронения обнаружил местный житель и сообщил о находке, чтобы восстановить имена бойцов.
В феврале 44-го лыжный батальон 5-й стрелковой дивизии Красной Армии захватил стратегически важный объект – железнодорожную станцию Тощица, перерезав тем самым артерию для снабжения провизией и оружием немецких войск.
Александр Листратенко, житель Быховского района:
Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового историко-патриотического клуба «Виккру»:
Сергей Жижиян, руководитель поисковой группы «Быховский рубеж»:
Вахта памяти продлится еще две недели. За это время поисковики планируют детально изучить и обследовать не меньше 10 объектов.
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«По именам вряд ли удастся установить». В Быховском районе нашли останки четырёх бойцов времён Великой Отечественной
Новости Беларуси. В Могилевской области началась «Вахта памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поисковики подняли тела четырех бойцов в Быховском...
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