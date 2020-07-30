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«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В ЦИК съехались кандидаты в президенты, передает корреспондент TUT.BY. Их вызвали для сообщения об усилении мер безопасности.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Зачем позвали?

Первым к ЦИК приехал Сергей Черечень. Он предположил, что-либо кого-то будут снимать, либо ограничат агитационные мероприятия, либо задержат.

— Вы поэтому в спортивном костюме?

— Да, по-моему, актуальный костюм для кандидата в президенты.

— А теплые вещи с собой есть?

— Да, в машине. Ребята сбегают, если что.

Черечень прокомментировал и «боевиков».

— Возможно, на кого-то из нас повесят. Ситуация курьезная. Ну откуда боевики? Кто их сюда привез? Возможно, транзитные.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

Второй к ЦИК приехала Светлана Тихановская.

На вопрос журналистов, не боится ли она, что ее снимут с гонки, заявила, что ее не за что снимать.

— Давайте сначала дождемся, что нам скажут, — заявила кандидат.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

Тихановская также сказала, что не знает задержанного вчера политтехнолога Виталия Шклярова.

— Я такого человека не знаю. Никогда не смотрела его стримы, — заявила кандидат.

На вопрос, работал ли Шкляров с ней в штабе, Тихановская не ответила. Кандидат также заявила, что не боится провокаций на сегодняшнем митинге.

В ЦИК также приехал госсекретарь Совбеза Андрей Равков. По какому вопросу, не сказал. На вопрос журналистов о «боевиках» заявил, что они дают показания.

Равков заявил журналистам, что довел до кандидатов «определенную информацию». Речь идет об усилении мер безопасности.

Андрей Дмитриев, пришедший в ЦИК, пошутил, что тоже взял с собой вещи, но подготовился хуже Черечня: пришел в белой рубашке и пиджаке.

На вопрос, чего он ждет, кандидат заявил, что «теперь концерт будет закатывать власть».

— Начиная со вчерашнего представления — выхода с «цыганочки», — заявил Дмитриев.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

«Боевиков», задержанных под Минском, он тоже прокомментировал.

— Поживем — увидим, когда эти боевики плакать начнут и давать показания. Тогда, может быть, что-то станет понятнее. Пока это вызывает больше вопросов. Так получается в Беларуси: живем мы пять лет спокойно, никто никого не трогает. И прям буквально к выборам начинают крысы сходить с ума, «Вагнер» приезжает не тот. Пока это выглядит как желание еще больше отодвинуть выборы от общества или общество от выборов под предлогом заботы о независимости, которая нам всем дорога, — сказал Дмитриев.

Анна Канопацкая, как и все остальные кандидаты, заявила, что не знает, зачем ее вызвали в ЦИК.

— Мне бы очень хотелось, чтобы в любом случае соблюдалось законодательство, — сказала Канопацкая. Она добавила, что ей в течение кампании поступало столько угроз, что ей «уже ничего не страшно».

Дело «боевиков»

Анна Канопацкая рассказала, что на заседании Равков рассказал, что «боевики» дают показания.

— Я надеялась, что Александр Григорьевич снимется в мою пользу, но все оказалось гораздо прозаичнее и опаснее. Нас предупредили о возможных провокациях при проведении массовых мероприятий. И я еще раз убедилась в том, что государство сегодня не в полной мере готово обеспечить безопасность в том числе кандидатов в президенты, — заявила Канопацкая.

Кандидат сказала, что задержанных «боевиков» распределили по различным РУВД.

Канопацкая также добавила, что теперь на массовых мероприятиях будут установлены рамки и заграждения.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Действующего президента на заседании представляла Наталья Кочанова. Она уверена, что усиление мер безопасности никак не помешает проведению кампании, так как главное — безопасность людей.

«Все оказалось гораздо прозаичнее». О чем говорили с кандидатами в президенты в ЦИК

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сергей Черечень заявил, что их предупредили о возможных провокациях «и провокации будут». По заявлениям Равкова, процитированных Черечнем, есть информация, что в России готовятся такие группировки, и поэтому массовые мероприятия могут быть небезопасны.

Андрей Дмитриев отметил, что кандидатам доведено, что в стране 170 боевиков, обученных подрывной и снайперской деятельности, что есть риск в основном на массовых мероприятиях. Равков также рассказал, что под Псковом и Невелем формируются еще какие-то группировки.

— Вопрос, когда будут какие-то ноты Российской федерации? Если это так, должны совместно реагировать органы безопасности двух стран, — уверен Дмитриев.

Он рассказал, что, по словам Равкова, некоторые задержанные якобы дают показания, что «приехали делать революцию».

Напомним, накануне стало известно, что всех кандидатов в президенты пригласили в ЦИК на встречу с Лидией Ермошиной 30 июля в 8.55. Повестка встречи неизвестна.

 
 
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  В ЦИК съехались кандидаты в президенты, передает корреспондент TUT.BY. Их вызвали для сообщения об усилении мер безопасности. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Зачем...
 
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