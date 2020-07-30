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В нескольких банках произошли сбои в работе карточек: проблемы с оплатой и снятием денег в банкоматах
30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В работе нескольких банков — Банк БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке, РРБ Банке — снова наблюдаются сбои, проблемы наблюдаются с операциями по карточкам — оплате товаров и услуг, а также снятии денег по ним в банкоматах. Напомним, проблемы в работе этих банков были также 26 июля, тогда не работали банкоматы и карточки, были проблемы с приложениями. Все эти банки обслуживаются в банковском процессинговом центре Банка БелВЭБ.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
«На данный момент наблюдается массовый сбой при работе с платежными картами. Специалисты уже устраняют неполадки», — сообщили в контакт-центре Банк БелВЭБ.
О сбоях при прохождении операций по банковским платежным карточкам также сообщил Технобанк. «В процессинговом центре ведутся восстановительные работы», — уточнили в банке.
В Идея Банке сообщили, что наблюдается технический сбой по работе карт, а также сложность в снятии денег с карты в банкомате. Мобильное приложение работает, уточнили в банке.
В РРБ Банке уточнили, что произошел технический сбой на стороне процессингового центра, из-за чего «возможны кратковременные перерывы в прохождении операций с карточками».
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В нескольких банках произошли сбои в работе карточек: проблемы с оплатой и снятием денег в банкоматах
В работе нескольких банков — Банк БелВЭБ, Идея Банке, Технобанке, РРБ Банке — снова наблюдаются сбои, проблемы наблюдаются с операциями по карточкам — оплате...
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