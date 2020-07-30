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Мужчину спасли из болотистой местности у реки Щара в д.Задворье

30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 29 июля Ляховичские спасатели выехали к реке Щара в д.Задворье для оказания помощи мужчине, находящемуся в воде.

Мужчину спасли из болотистой местности у реки Щара в д.Задворье

Сообщение о происшествии поступило в центр оперативного управления в 05 часов 45 минут от дежурного Ляховичского районного отдела внутренних дел.

Прибывшие к месту вызова спасатели установили, что мужчина оказался в болотистой части реки на расстоянии 35 метров от берега и самостоятельно выбраться на берег не может.

Мужчину спасли из болотистой местности у реки Щара в д.Задворье

Лейтенантом внутренней службы Валентином Сарайкиным, начальником караула ПАСЧ-1, (молодым специалистом, прибывшим для прохождения службы в Ляховичский РОЧС 25.06.2020), при помощи средств спасения (доска для спасения и спасательный круг) на берег был извлечен житель д.Задворье 1981 г.р., который был передан бригаде «скорой». После осмотра медиками пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «Ляховичская ЦРБ» с диагнозом «не фатальное утопление».

Ляховичский районный отдел по ЧС напоминает, что купание вне специально предназначенных местах не только запрещено, но и может быть опасно для жизни. Берегите себя!

 
 
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  Утром 29 июля Ляховичские спасатели выехали к реке Щара в д.Задворье для оказания помощи мужчине, находящемуся в воде. Сообщение о происшествии поступило в центр...
 
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