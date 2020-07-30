Несчастный случай со смертельным исходом произошел в филиале «Мостоотряд №58» 3 апреля 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

О несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем 3 апреля 2020 года в филиале «Мостоотряд №58» открытого акционерного общества «Мостострой»





По информации и материалам, предоставленным Брестским областным управлением Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, в городе Бресте 3 апреля 2020 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с Трафимчиком Александром Ивановичем, монтажником строительных конструкций 5-го разряда филиала «Мостоотряд № 58» открытого акционерного общества «Мостострой» (далее — филиал «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой»), зарегистрированного Брестским областным исполнительным комитетом.

Основными причинами вышеназванного несчастного случая со смертельным исходом явились: нарушение требований Технологической карты на погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые козловыми кранами, нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, допуск к выполнению работы по погрузке козловым краном из штабеля в автомобиль железобетонных плит несъемной опалубки монтажника строительных конструкций 5-го разряда Трафимчика А.И., не имевшего квалификации стропальщика, нарушение машинистом козлового крана Велесиком В.К. требований Инструкции по безопасному ведению работ для машинистов (крановщиков) кранов мостового типа, невыполнение инженером по охране труда Горупой В.Н. обязанностей по охране труда, невыполнение директором филиала «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой» Белым О.В. обязанностей по охране труда, грубая неосторожность монтажника строительных конструкций 5-го разряда Трафимчика А.И., выразившаяся в том, что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Учитывая обстоятельства и причины несчастного случая со смертельным исходом, принятые меры директором филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» Белым О.В. по результатам расследования, Брестский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

Принять к сведению, что причины несчастного случая со смертельным исходом рассмотрены в трудовом коллективе, доведены до сведения всех работников филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» путем проведения внепланового инструктажа. Управлению по труду, занятости и социальной защите Брестского городского исполнительного комитета (далее – горисполком) (Романюк М.А.):

2.1. до 1 августа 2020 г. ходатайствовать перед генеральным директором ОАО «Мостострой» Вашкевичем С.Р. о привлечении к дисциплинарной ответственности директора филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» Белого О.В., заместителя директора филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» Федорчука П.И., главного инженера филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» Гурского Д.В. за ненадлежащую организацию работы по охране труда, нарушение исполнительской и трудовой дисциплины работниками филиала в рамках требований Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» (далее – Директива №1), повлекшие несчастный случай со смертельным исходом;

2.2. до 1 августа 2020 г. провести внеочередную проверку знаний по вопросам охраны труда у директора филиала «Мостоотряд №58» ОАО «Мостострой» Белого О.В. исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной деятельности и создания других безопасных условий жизнедеятельности граждан в свете требований Директивы № 1;

2.3. заслушать в августе 2020 г. на очередном заседании комиссии горисполкома по охране труда директора филиала «Мостоотряд № 58» ОАО «Мостострой» Белого О.В. с отчетом о принятых мерах в филиале по недопущению производственного травматизма и нарушений работниками филиала исполнительской и трудовой дисциплины в дальнейшем.