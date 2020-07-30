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«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах
30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла вечером 29 июля, на улице Брестской, около дома №242.
ДТП на улице Брестской. Фото: Татьяна МАЛЕЖ
По словам очевидцев, автомобиль «Опель» двигался по улице со стороны магазина «Белмаркет» и въехал в припаркованный «Фольксваген». От удара «Опель» перевернулся на крышу. Его развернуло. Водителю «Опеля» потребовалась медпомощь, которую сразу на месте ДТП ему оказали врачи скорой помощи. У него перебинтована левая рука.
Свидетели аварии рассказали Intex-press, что, возможно, водитель «Опеля» не заметил припаркованный автомобиль из-за ярких солнечных лучей.
Сотрудники
Фото: Татьяна МАЛЕЖ
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Авария произошла вечером 29 июля, на улице Брестской, около дома №242. ДТП на улице Брестской. Фото: Татьяна МАЛЕЖ По словам очевидцев, автомобиль «Опель» двигался...
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