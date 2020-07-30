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«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

30.07.2020 10:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла вечером 29 июля, на улице Брестской, около дома №242.

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

ДТП на улице Брестской. Фото: Татьяна МАЛЕЖ

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

По словам очевидцев, автомобиль «Опель» двигался по улице со стороны магазина «Белмаркет» и въехал в припаркованный «Фольксваген». От удара «Опель» перевернулся на крышу. Его развернуло. Водителю «Опеля» потребовалась медпомощь, которую сразу на месте ДТП ему оказали врачи скорой помощи. У него перебинтована левая рука.

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

Свидетели аварии рассказали Intex-press, что, возможно, водитель «Опеля» не заметил припаркованный автомобиль из-за ярких солнечных лучей.

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства случившегося.


«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

«Опель» перевернулся на крышу во время ДТП в Барановичах

Фото: Татьяна МАЛЕЖ

 
 
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  Авария произошла вечером 29 июля, на улице Брестской, около дома №242. ДТП на улице Брестской. Фото: Татьяна МАЛЕЖ По словам очевидцев, автомобиль «Опель» двигался...
 
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