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Об аренде помещений

30.07.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Государственный контроль над использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной собственности, осуществляется Комитетом государственного контроля в соответствии с нормами статьи 129 Конституции Республики Беларусь.

Специалистами Солигорского межрайонного комитета государственного контроля в 2019-2020 годах проанализирована деятельность ряда организаций, осуществляющих проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, по вопросам эффективности использования и соблюдения установленных требований к сдаче в аренду государственного имущества, переданного им на праве оперативного управления или хозяйственного ведения.

Установлено, что управленцы учреждений, которым государство безвозмездно передало имущество для осуществления их уставной деятельности, понимая требования об обязательном отчислении в бюджет 25 % средств в случае передачи такого имущества (его части) в аренду, но не желая этого, при заключении договоров в предмете сделки слово «аренда» подменяли словом «услуга», с уверенностью полагая, что подменой гражданско-правовых понятий сумели «обойти» требования законодательства, при этом сокрытие реальных гражданско-правовых отношений привело к недополучению бюджетом денежных средств в общей сумме более 480 000 руб.

По результатам мониторинга нарушителям законодательства дана возможность в добровольном порядке провести работу над ошибками и возместить потери бюджета. Местным органам власти указано на необходимость усиления контроля над правовой дисциплиной учреждений, оформляющих сделки в отношении государственной собственности.

Дмитрий АХРЕМ, 

председатель Солигорского

межрайонного комитета

государственного контроля.

 


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Государственный контроль над использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, Парламента, Правительства и других государственных...
 
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