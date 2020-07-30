|
Нашли "слабое звено": сестру Вероники Цепкало похитили неизвестные, ее саму вызывают в МВД
Источник материала: Партизан
Вероника Цепкало, жена экс-претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало, рассказала, что ее вызывают в управление по борьбе с организованной преступностью в МВД для дачи показаний против своего мужа.
Как передает радио
Как уточнила Вероника Цепкало, утром ее остановила машина ГАИ, сотрудники пытались доставить в управление на улице Розы Люксембург. Но отпустили на том основании, что как доверенное лицо Светланы Тихоновской она была приглашена в Центризбирком.
Кроме того, как сказала Вероника Цепкало, ее сестру, работающую в "Белгазпромбанке", похитили неизвестные люди в штатском — задержали на парковке и увезли в неизвестном направлении. Родственников никто не проинформировал, об этом сказали сотрудники банка.
"Я это расцениваю как политическое давление на меня, моего мужа, а также на нашу избирательную кампанию. Вот с таким беззаконием имеем дело...", - констатировала Вероника Цепкало.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероника Цепкало, жена экс-претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало, рассказала, что ее вызывают в управление по борьбе с организованной преступностью...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)