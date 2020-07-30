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В День без автомобиля минские водители опять смогут ехать бесплатно в автобусах и метро

30.07.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В День без автомобиля проезд в общественном транспорте столицы для водителей будет бесплатным. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минск присоединится к всемирной акции «День без автомобиля», которая пройдет 22 сентября. Такое решение приняли на 18-й внеочередной сессии Минского городского Совета депутатов вчера.

В День без автомобиля пассажиры с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства смогут ехать бесплатно в общественном транспорте — автомобильном и метро.

— Бюджет Минска не понесет потерь в этот день, так как городским общественным транспортом будут пользоваться те же пассажиры, которые ездят ежедневно. Водители, воспользовавшиеся правом бесплатного проезда, будут видеть, что городские власти идут им навстречу. Это позволит мотивировать граждан использовать общественный транспорт, развивать вело- и пешеходное движение, — отметил председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Степан Дубницкий.

Правом бесплатного проезда в общественном транспорте один день в году минские водители пользуются уже несколько лет. Например, в 2019 году только в метро в День без автомобиля проехали бесплатно почти 4,4 тысячи водителей.

День без автомобиля проходит в рамках Европейской недели мобильности. Эта кампания привлекает внимание общественности к проблемам избыточного количества автомобильного транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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В День без автомобиля пассажиры с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства смогут ехать бесплатно в общественном...
 
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