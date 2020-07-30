Астрономы назвали источник загадочного радиосигнала из космоса

Источник материала: Tut.by

Астрономы объяснили связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA) .





В конце апреля сканеры международной орбитальной обсерватории гамма-лучей Integral наблюдали за магнетаром SGR 1935+2154 — его обнаружили шесть лет назад. 28 числа специалисты зафиксировали мощный всплеск энергии. Оказалось, что этот магнетар — нейтронная звезда, обладающая исключительно сильным магнитным полем — испускал не только рентгеновское излучение, но и радиоволны. Такой вывод сделали специалисты, работающий с канадским радиотелескопом CHIME.

Астрофизик Сандро Мерехетти (Sandro Mereghetti) заявил, что это — первая наблюдаемая связь между магнетарами и быстрыми радиовсплесками. «Мы ранее никогда не наблюдали излучение радиоволн от магнетаров, напоминающие подобные всплески. Это открытие поможет сфокусировать внимание на природе этих загадочных явлений», — добавил ученый.

«Быстрые радиовсплески — регистрируемые радиотелескопами мощные периодические радиосигналы миллисекундной длительности, идущие из глубин Вселенной. Впервые они были обнаружены в 2007 году, их природа остается неизвестной», уточняют в РИА Новости .