Немецкая волна Как это работает и что думают об этом белорусы? Выясняла

интернет-платформе "Голос" , проголосовать на избирательном участке 9 августа и отправить фотографию своего бюллетеня в программу, которая обработает все голоса и опубликует альтернативные результаты выборов. Программисты в Беларуси придумали способ, как защитить голоса избирателей на грядущих президентских выборах 9 августа. Они предлагают белорусам зарегистрироваться на, проголосовать на избирательном участке 9 августа и отправить фотографию своего бюллетеня в программу, которая обработает все голоса и опубликует альтернативные результаты выборов.





За пару дней на платформе уже зарегистрировалось более полумиллиона человек. Как работает платформа "Голос" и способны ли технологии предотвратить фальсификации на выборах президента Беларуси?





IT-технологии за честные выборы

Проект "Голос" стал продуктом социального хакатона Social Technology Hackathon 2020, на котором разрабатывались решения для предупреждения возможных фальсификаций на выборах президента Беларуси.





Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также инициатива " Честные люди ", которая выступает за проведение честных выборов в Беларуси. Организаторами хакатона выступили штабы недопущенных к выборам претендентов, а также инициатива "", которая выступает за проведение честных выборов в Беларуси.





Принцип работы проекта "Голос" довольно прост: избиратели по номеру мобильного телефона регистрируются на платформе через чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram, указывая за кого планируют голосовать.





В дни досрочного голосования, 9 августа, а также после выборов избиратели могут отправить фото своего бюллетеня в чат-бот. Все отправленные фото сохранятся в системе, которая затем подсчитает результаты по каждому участку - итоговые альтернативные цифры будут опубликованы после официальных результатов выборов.





Как говорится на сайте проекта, "Голос" не заменяет собой голосование и не является экзитполом, избиратели сами сообщают о своем выборе. Юридической силы опубликованные данные иметь не будут.





Цель проекта - обеспечить прозрачность выборов без нарушения законодательства. При этом создатели платформы не агитируют за кого-либо из кандидатов или даже за явку на участки.





Кроме того, создатели указывают, что платформа абсолютна законна. "Мы не просим ваши паспортные данные, только номер телефона и фото бюллетеня. Мы шифруем данные. Тайна голосования не нарушается", - сказано на сайте платформы "Голос".





"Голос" рассчитывает получить 4 млн голосов

Представитель инициативы "Честные люди" Александр Хомич рассказал DW, что проект призван показать реальные результаты выборов, в которые поверят люди:





"В этом году у нас нет прозрачных выборов - в члены избирательных комиссий и в наблюдатели попали только провластные люди. Поэтому значительное большинство уже чувствует, что у них украли голос. На нашей платформе мы учитываем любые голоса, в том числе и за текущую власть".





За пару дней на платформе зарегистрировалось около полумиллиона белорусов. Впрочем, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Беларуси сейчас около 6,8 млн избирателей, а значит на платформе - чуть более 7 процентов.





"В этом году интерес к выбором очень высок, поэтому мы рассчитываем получить 3,5-4 миллиона голосов", - говорит Хомич. По его словам, почти 500 тысяч регистраций - это хороший результат для старта.





Одна из полумиллиона зарегистрировавшихся на платформе - инженер-программист Виктория Лошковская. Она считает, что идея использования IT-технологий против фальсификаций уже давно витала в воздухе и не только в Беларуси.





"Я верю, что платформа поможет отобразить реальный результат выборов, а не сфальсифицированный, но вот отразится ли это на исходе самих выборов - верится с трудом".





Девушка также помогла зарегистрироваться на платформе своим родителям.





К проекту "Голос" присоединилась также и экономист Наталья Панкова и надеется, что с помощью платформы можно будет проследить и проверить подсчет голосов избирательными комиссиями.





"Хочется верить, что что-то изменится к лучшему, но я вижу, что юридическое оспаривание решений ЦИК, например адвокатами Виктора Бабарико, ни к чему не приводит", - говорит минчанка.





Плюсы и минусы "Голоса"

Блогер и IT-эксперт Сергей Лавриненко относится к проекту довольно скептически, хотя и указывает, что подобные идеи сейчас нужны, ведь платформа здорово показывает людям, что такое инструменты электронной демократии.





"Два проблемных аспекта - это объективность и охват. Пока мы видим, что количество регистраций уперлось в число активных людей, которые и подписывались на улицах за альтернативных кандидатов. Есть момент и с идентификацией через телефон - у людей может быть две SIM-карты".





Также, по словам Лавриненко, есть вопрос сохранности пользовательских данных, ведь фактически база "Голоса" представляет собой список не очень лояльных власти людей.





По словам организатора Александра Хомича, в платформе зашиты несколько степеней защиты от возможных "накруток" и фальсификаций.





"Это был один из основных вопросов, который ставил под сомнение целесообразность реализации платформы. Но мы всё придумали, и готовы к разным сценариям. Подробнее пока говорить не будем, из соображений безопасности", - указывает представитель инициативы "Честные люди".









Руководитель платформы также говорит, что даже если собрать голоса электорального большинства не получится, платформа рассчитывает, что в любом случае это будет репрезентативная выборка, которая покажет реальные проценты, которые набрал каждый из кандидатов.





На вопрос о том, что активисты собираются делать в случае несовпадения официальных данных ЦИК Беларуси и данных платформы, Хомич отвечает, что "Голос" - это лишь инструмент подсчета:





"Наши данные будут опубликованы независимо от того, совпадут ли они с официальными. Что делать с этими данными - каждый решает сам для себя".