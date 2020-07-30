ДТП в Василинках: автомобиль такси угнали в Солигорске, он врезался в отбойник и загорелся

Источник материала: Слуцк Город





фото очевидца

Жуткая авария произошла около 4 утра на трассе Р23 Минск-Микашевичи в деревне Василинки в Слуцком районе.

Вот как описывает ситуацию один из очевидцев:

— Ехал ночью в Солигорск, часа в 4 на пересечении [Слуцкого и Солигорского] районов летел как пуля примерно 120 км/ч, за ним ГАИ. И умчались в сторону Слуцка. Я ехал обратно в 5 часов, поворачивал на Бокшицы, и уже был разбит автомобиль, перед сложен, зад тоже, гаишники оцепили всю трассу, стояли МЧС - возможно тушили или резали авто. Скорой не было на тот момент.





фото Onliner.by

По информации SlutskGorod, за рулём автомобиля Renault Яндекс-такси находился угонщик. В Солигорске, пока водитель такси вышел на заправку, он угнал автомобиль и поехал в направлении Слуцка. За ним было организовано преследование.

Вероятно, на развороте в деревне Василинки водитель автомобиля такси не справился с управлением, его машину буквально «прошило» отбойником. Автомобиль загорелся.

В последствии прибывшие на место сотрудники Слуцкого РОЧС извлекли из автомобиля такси тело погибшего.



видео из группы «Без тормозов в Слуцке» в Viber

По предварительной информации, получил механические повреждения также автомобиль солигорской ГАИ, который осуществлял преследование.

Официальной информации по данному факту пока нет.