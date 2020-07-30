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В Ляховичском районе из реки Щара спасён мужчина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 июля примерно в 5:45 в Ляховичском районе в реке Щара тонул человек.
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В 6:01 гражданин был извлечён на берег при помощи доски и спасательного круга. Мужчина был осмотрен медиками, а затем доставлен в реанимацию.
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Новости Беларуси. 29 июля примерно в 5:45 в Ляховичском районе в реке Щара тонул человек. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие спасатели увидели, что в 35 метрах от...
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