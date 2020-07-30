ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Пущанское казино», авангардное искусство и праздничный фейерверк. В Свислочи пройдет V областной экофестиваль «Гамоняць пушчы беларускія»

30.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

«Пущанское казино», авангардное искусство и праздничный фейерверк. В Свислочи пройдет V областной экофестиваль «Гамоняць пушчы беларускія»

15 августа 2020 года в Свислочи планируется проведение V областного экологического фестиваля «Гамоняць пушчы беларускія». Это яркое событие соберет гостей в живописном уютном городском парке им. графа В. Тышкевича, сообщает «Свіслацгая газета».

В течение всего дня участников и гостей фестиваля ждут увлекательные праздничные площадки:

— «Пущанское казино», где каждый желающий сможет поиграть с мифологическими героями в интересную игру ШахМат (шахматы в рост человека); Кикимора и Болотник с удовольствием сыграют с вами на приз в пущанские карты; Кладник и Чур пригласят раскрутить лесную рулетку на удачу; Толока и Цёця сыграют с вами в болотный крокет.

— Экологическая площадка, на которой вас познакомят с необыкновенным «деревом» и даже предложат кое-что продегустировать. Здесь же можно будет увидеть выставку чучел животных и птиц и забросить на удачу кольцо на рог зубра. Грибы-гиганты проведут экоэкскурсию и предложат попробовать необыкновенно вкусный грибной бульон.

— «Эко-Арт» удивит состязанием мастеров авангардного искусства – боди-арта. Здесь же пройдет демонстрация «костюмов» в этом стиле, а модели в образе экзотических бабочек будут делать совместные фото с посетителями площадки. Любой желающий может попробовать свои силы в искусстве росписи лица. А огромные экораскраски можно будет раскрашивать всей семьей.

Весь день зрителей будут радовать выступления профессиональных и любительских коллективов Свислочского и Гродненского районов, незабываемые впечатления подарит ансамбль песни, музыки и танца «Белые росы», а в вечерней программе все присутствующие смогут насладиться выступлением Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Ярким событием для участников и гостей фестиваля будет водно-проекционное шоу «Заповедный напев», которое завершится праздничным фейерверком. Финальным аккордом станет развлекательная танцевальная программа с ведущим MCSWIST (Гродно) и пенная вечеринка.

Ждем вас в нашем городе 15 августа!

Начало фестиваля в 12:00.

«Пущанское казино», авангардное искусство и праздничный фейерверк. В Свислочи пройдет V областной экофестиваль «Гамоняць пушчы беларускія»

svisgaz.by

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 августа 2020 года в Свислочи планируется проведение V областного экологического фестиваля «Гамоняць пушчы беларускія». Это яркое событие соберет гостей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсии в августе выплатят досрочно Минтруда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика