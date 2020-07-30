«Пущанское казино», авангардное искусство и праздничный фейерверк. В Свислочи пройдет V областной экофестиваль «Гамоняць пушчы беларускія»

Источник материала: Вороновская газета





15 августа 2020 года в Свислочи планируется проведение V областного экологического фестиваля «Гамоняць пушчы беларускія». Это яркое событие соберет гостей в живописном уютном городском парке им. графа В. Тышкевича, сообщает «Свіслацгая газета».

В течение всего дня участников и гостей фестиваля ждут увлекательные праздничные площадки:

— «Пущанское казино», где каждый желающий сможет поиграть с мифологическими героями в интересную игру ШахМат (шахматы в рост человека); Кикимора и Болотник с удовольствием сыграют с вами на приз в пущанские карты; Кладник и Чур пригласят раскрутить лесную рулетку на удачу; Толока и Цёця сыграют с вами в болотный крокет.

— Экологическая площадка, на которой вас познакомят с необыкновенным «деревом» и даже предложат кое-что продегустировать. Здесь же можно будет увидеть выставку чучел животных и птиц и забросить на удачу кольцо на рог зубра. Грибы-гиганты проведут экоэкскурсию и предложат попробовать необыкновенно вкусный грибной бульон.

— «Эко-Арт» удивит состязанием мастеров авангардного искусства – боди-арта. Здесь же пройдет демонстрация «костюмов» в этом стиле, а модели в образе экзотических бабочек будут делать совместные фото с посетителями площадки. Любой желающий может попробовать свои силы в искусстве росписи лица. А огромные экораскраски можно будет раскрашивать всей семьей.

Весь день зрителей будут радовать выступления профессиональных и любительских коллективов Свислочского и Гродненского районов, незабываемые впечатления подарит ансамбль песни, музыки и танца «Белые росы», а в вечерней программе все присутствующие смогут насладиться выступлением Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга.

Ярким событием для участников и гостей фестиваля будет водно-проекционное шоу «Заповедный напев», которое завершится праздничным фейерверком. Финальным аккордом станет развлекательная танцевальная программа с ведущим MCSWIST (Гродно) и пенная вечеринка.

Ждем вас в нашем городе 15 августа!

Начало фестиваля в 12:00.



