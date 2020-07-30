Шрайбман: Непрофессионально при планировании заварушки всем селиться в камуфляже в один санаторий

Источник материала: Ежедневник

Реалистичных варианта два — ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха.

«Вагнеровцы, судя по всему, реальные. Значит реалистичных варианта два — ехали сюда устраивать провокации либо ехали куда-то через Беларусь, не ожидая тут подвоха», – прокомментировал ситуацию с задержанием неких «боевиков», которые готовили в Беларуси некую дестабилизацию, политобозреватель Артем Шрайбман.

В первом случае – неясно, кто послал. Могли и из Кремля, могли и другие доброжелатели. Но дико непрофессионально при планировании заварушки всем палиться и селиться в камуфляже в один санаторий.

Во втором случае – Минск решил использовать находящихся в стране боевиков, которые ехали куда-то по своим делам и остановились тут отдохнуть перед командировкой.

В таком варианте это делается, чтобы создать атмосферу угрозы, которая бы оправдала любые жесткие меры к оппонентам на выборах. Вплоть до ЧП, например. Типа как Белый легион в 2017-м, но с реальными наемниками. Ведь из объявленных 200 боевиков только 33 задержали, то есть «родина в опасности».

Третий вариант (прочитал его в сети) – договорняк Москвы и Минска, чтобы дать нашим удобных людей для временного задержания. Но это глубокая конспирология, поэтому я в это слабо верю. Нет между двумя странами такого доверия, чтобы воротить такие операции.

Если верен какой-то из первых двух вариантов, это может стать самым серьезным ударом по отношениям Минска и Москвы за последние годы.

В первом случае (реальный план провокаций) – возмущен будет Минск, потому что это близко к объявлению войны. Во втором (задержание попавшихся под руку россиян в нарушение договоренностей о транзите) – явно напряжется Москва», – заключает Штрайбман.