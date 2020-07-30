Французская PSA Group раскрыла первые подробности о новой платформе для электромобилей

Источник материала: Tut.by

Французский автогигант PSA, который выпускает автомобили под марками DS, Citroen, Peugeot и Opel, ведет разработку новой платформы eVMP, которая ляжет в основу целого ряда электромобилей сегмента C и D.





Аббревиатура eVMP расшифровывается как Electric Vehicle Modular Platform (то есть «модульная платформа для электромобилей»). Она подразумевает использование тяговых батарей емкостью от 60 до 100 кВт·ч, которые будут размещены под полом салона в пределах колесной базы. Они должны обеспечить будущим моделям на электротяге запас хода от 400 до 650 км (по циклу WLTP) в зависимости от типа кузова. Отмечается также, что на некоторых рынках компоненты eVMP будут использоваться и на моделях, оснащенных гибридными силовыми установками.

Первые электромобили на базе eVMP появятся не раньше 2023 года. Отметим, что в настоящее время для своих электрифицированных моделей PSA использует архитектуру e-CMP (разновидность «тележки» CMP для машин с традиционными ДВС). Среди них и электрическая модификация кроссовера Opel Mokka нового поколения, которую рассекретили в июне.