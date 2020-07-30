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Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна

30.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый большой вклад в общий каравай к 30 июля внесли хлеборобы Брестского региона – 580 тысяч тонн.

Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна

К полумиллионной отметке приближаются хозяйства Минской и Гомельской областей. В Гродненской собрано 510 тысяч тонн зерна.

Белорусские аграрии в 2020 году ожидают собрать рекордный урожай зерновых

Высокая урожайность позволяет рассчитывать на рекордный намолот. С учетом кукурузы в Беларуси планируют собрать 9,5 миллионов тонн. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, задействовано более 2 тысяч сушильных комплексов. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Собрать хлеб без потерь – главная задача аграриев.

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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой вклад в общий...
 
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