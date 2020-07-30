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Аграрии Беларуси намолотили более 2 млн тонн зерна
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К полумиллионной отметке приближаются хозяйства Минской и Гомельской областей. В Гродненской собрано 510 тысяч тонн зерна.
Высокая урожайность позволяет рассчитывать на рекордный намолот. С учетом кукурузы в Беларуси планируют собрать 9,5 миллионов тонн. В полях работают 8,5 тысяч комбайнов, задействовано более 2 тысяч сушильных комплексов. Сейчас важен лишь каждый погожий день. Собрать хлеб без потерь – главная задача аграриев.
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси перешагнули 2-миллионный рубеж по намолоту зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самый большой вклад в общий...
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