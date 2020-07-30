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Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси.
Как
Примерно в 4:15 иномарка двигалась по трассе Р23. На 98 км дороги возле деревни Василинки Слуцкого района водитель не удержал машину на проезжей части и врезался в ограждение на разделительной полосе.
Renault отбросило на автомобиль ДПС, а затем машина загорелась. Находившийся за рулём житель Солигорска погиб на месте. Правоохранители не пострадали, ведётся проверка.
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Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси. Как сообщает МВД Беларуси, пока таксист разменивал деньги, оставив...
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