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Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе

30.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси.

Как сообщает МВД Беларуси, пока таксист разменивал деньги, оставив ключи в замке зажигания, нетрезвый 40-летний пассажир пересел за руль и угнал Renault Logan. Через некоторое время автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ и начали преследование.

Житель Солигорска угнал такси и погиб в аварии в Слуцком районе
Фото: МВД Беларуси 

Примерно в 4:15 иномарка двигалась по трассе Р23. На 98 км дороги возле деревни Василинки Слуцкого района водитель не удержал машину на проезжей части и врезался в ограждение на разделительной полосе.

Renault отбросило на автомобиль ДПС, а затем машина загорелась. Находившийся за рулём житель Солигорска погиб на месте. Правоохранители не пострадали, ведётся проверка.

На прошлой неделе под Скиделем легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. Погибли три человека – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 30 июля примерно в 3:40 в Солигорском районе с автозаправки было угнано такси. Как сообщает МВД Беларуси, пока таксист разменивал деньги, оставив...
 
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