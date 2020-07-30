Равков предупредил кандидатов в президенты об угрозах безопасности участников агитационных пикетов

Источник материала: ОНТ

Государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков в ходе сегодняшней встречи в ЦИК с кандидатами в президенты и доверенными лицами предупредил их об угрозах безопасности людей во время агитационных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

В частности, Андрей Равков сообщил, что в связи со сложившейся ситуацией, в дальнейшем при проведении предвыборных мероприятий, проводимых кандидатами, правоохранительные органы будут принимать меры по обеспечению безопасности их участников, установленные в Беларуси при проведении массовых мероприятий.

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