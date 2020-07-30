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А1 предоставит бесплатный мобильный интернет до конца августа, но не всем
Источник материала: Tut.by
Абонентам линейки тарифных планов «Комфорт» от А1 в дополнение к основному трафику предоставляется доступ к бесплатным пакетам мобильного безлимитного интернета. Об этом говорится на
Предложение актуально для абонентов как действующих, так и архивных тарифов:
Чтобы воспользоваться пакетом, нужно отправить USSD-запрос *135*7# или добавить его через приложение «Мой А1» или в Личном кабинете. Пакеты безлимитного трафика также можно активировать с помощью чат-бота в социальных сетях А1 («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и Viber (отправив слово Меню, выбрав «Частному клиенту» или «Бизнесу», далее кнопка «Услуги»).
Интернет-трафик описанных выше пакетов не расходуется в роуминге. После завершения срока действия бонусного периода, плата за пакет «Безлимитный интернет до 1 Мбит/с» либо «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» будет взиматься в полном объеме (соответственно 5,99 и 6,99 рублей в месяц).
Участники акции могут отключить пакет при помощи USSD *135*7# вызов, в приложении «Мой А1» и в Личном кабинете.
Ниже — цены популярных смартфонов:
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Предложение актуально для абонентов как действующих, так и архивных тарифов.
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