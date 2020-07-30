А1 предоставит бесплатный мобильный интернет до конца августа, но не всем

Источник материала: Tut.by

Абонентам линейки тарифных планов «Комфорт» от А1 в дополнение к основному трафику предоставляется доступ к бесплатным пакетам мобильного безлимитного интернета. Об этом говорится на сайте компании .





Предложение актуально для абонентов как действующих, так и архивных тарифов:

Пользователи «Комфорт S», «Комфорт М», «Комфорт», «Комфорт+», «Комфорт 2» и «Комфорт 2+» могут подключить пакет «Безлимитный интернет до 1 Мбит/с» без оплаты трафика по 31 августа;

Пользователи «Комфорт М», «Комфорт L», «Комфорт XL», «Комфорт 2», «Комфорт 2+», «Комфорт 4», «Комфорт 4+», «Комфорт 8», «Комфорт 8+» и «Комфорт 16» на этот же период могут подключить бесплатный пакет «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с».

Чтобы воспользоваться пакетом, нужно отправить USSD-запрос *135*7# или добавить его через приложение «Мой А1» или в Личном кабинете. Пакеты безлимитного трафика также можно активировать с помощью чат-бота в социальных сетях А1 («Вконтакте», Facebook, «Одноклассники») и Viber (отправив слово Меню, выбрав «Частному клиенту» или «Бизнесу», далее кнопка «Услуги»).

Интернет-трафик описанных выше пакетов не расходуется в роуминге. После завершения срока действия бонусного периода, плата за пакет «Безлимитный интернет до 1 Мбит/с» либо «Безлимитный интернет до 2 Мбит/с» будет взиматься в полном объеме (соответственно 5,99 и 6,99 рублей в месяц).

Участники акции могут отключить пакет при помощи USSD *135*7# вызов, в приложении «Мой А1» и в Личном кабинете.

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