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Власти ответили, когда в Беларуси отключат интернет
Источник материала: KYKY>
Сегодня, как известно, в Центризбиркоме
По словам секретаря Совбеза Андрея Равкова, которые передал Дмитриев, задержанные в Беларуси российские боевики дают разные показания. Некоторые утверждают, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали беларускую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь,
Дмитриев задал Равкову вопрос, как организуют безопасность людей, если 9 августа они выйдут на площадь с мирным протестом. Он подчеркнул, что эти протесты никак не связаны с намерениями кандидатов в президенты. Но такая ситуация повторяется после каждых президентских выборов. «Надеюсь, что ответ этот мы еще получим», – добавил политик.
Также кандидат в президенты спросил, могут ли в Беларуси отключить интернет. Равков не исключил такую возможность, если в интернете усмотрят угрозу национальной безопасности.
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Сегодня, как известно, в Центризбиркоме прошла экстренная встреча с участием всех зарегистрированных кандидатов. Кандидат Андрей Дмитриев подвел итоги совещания....
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