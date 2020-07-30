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Футболист Виталий Лисакович в ближайшее время может перейти в московский «Локомотив»
Источник материала: ОНТ
Один из самых перспективных футболистов чемпионата Беларуси — Виталий Лисакович в ближайшее время может перейти в московский «Локомотив».
Состоялось заседание трансферного комитета клуба, которое обсудило возможных новичков. Одобрено приобретение трех футболистов – форварда солигорского «Шахтера» Виталия Лисаковича, защитника «Крыльев Советов» Виталия Лысцова и нападающего «Бордо» Франсуа Камано. А от приобретения скандально известного Александра Кокорина решено отказаться. Виталий Лисакович в нынешнем чемпионате Беларуси забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи в 19 матчах.
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Один из самых перспективных футболистов чемпионата Беларуси — Виталий Лисакович в ближайшее время может перейти в московский «Локомотив». Состоялось заседание...
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