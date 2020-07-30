ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В случае "угрозы нацбезопасности": под историю с "вагнеровцами" власти готовы отключить интернет

30.07.2020 12:52 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Госсекретарь Совета безопасности Андрея Равков не исключил возможность отключения интенета в Беларуси, если "возникнет угроза национальной безопасности".

В случае "угрозы нацбезопасности": под историю с "вагнеровцами" власти готовы отключить интернет
По словам госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, боевики целенаправленно угрожали массовым мероприятиям. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме, передает Еврорадио.

"Сложно ставить под сомнение слова секретаря Совбеза. Но мне не хватило большого куска информации, чтобы понять, что происходит. Если в стране ходят 170 человек, то где закрытые города? /.../ Когда нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются ещё группировки, то когда мы увидим ноту МИДа Беларуси в адрес России?" — заявил кандидат в президенты. 

По словам Равкова, которые пересказал Дмитриев, задержанные боевики дают разные показания. Некоторые, мол, говорят, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.

Дмитриев задал Равкову вопрос, как будет организована безопасность людей, если 9 августа они выйдут на площадь с мирным протестом. Он подчеркнул, что эти протесты никак не связаны с намерениями кандидатов в президенты. Но такая ситуация повторяется после каждых президентских выборов. "Надеюсь, что ответ этот мы ещё получим", — добавил политик. 

Также кандидат в президенты спросил, могут ли в Беларуси отключить интернет. Равков не исключил такую возможность, если возникнет угроза национальной безопасности.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госсекретарь Совета безопасности Андрея Равков не исключил возможность отключения интенета в Беларуси, если "возникнет угроза национальной безопасности".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Раз вы революционеры, оплачивайте штрафы сами». Владелец «Колобайка» об участниках велопробега
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика