Еврорадио. По словам госсекретаря Совета безопасности Андрея Равкова, боевики целенаправленно угрожали массовым мероприятиям. Об этом журналистам рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев после встречи в Центризбиркоме, передает





"Сложно ставить под сомнение слова секретаря Совбеза. Но мне не хватило большого куска информации, чтобы понять, что происходит. Если в стране ходят 170 человек, то где закрытые города? /.../ Когда нам говорят, что под Псковом и Невелем формируются ещё группировки, то когда мы увидим ноту МИДа Беларуси в адрес России?" — заявил кандидат в президенты.





По словам Равкова, которые пересказал Дмитриев, задержанные боевики дают разные показания. Некоторые, мол, говорят, что приехали в Беларусь делать революцию. При этом ГРУ и ФСБ не информировали белорусскую сторону, что эта группа должна приехать в Беларусь.





Дмитриев задал Равкову вопрос, как будет организована безопасность людей, если 9 августа они выйдут на площадь с мирным протестом. Он подчеркнул, что эти протесты никак не связаны с намерениями кандидатов в президенты. Но такая ситуация повторяется после каждых президентских выборов. "Надеюсь, что ответ этот мы ещё получим", — добавил политик.





Также кандидат в президенты спросил, могут ли в Беларуси отключить интернет. Равков не исключил такую возможность, если возникнет угроза национальной безопасности.







