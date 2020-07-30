«Раз вы революционеры, оплачивайте штрафы сами». Владелец «Колобайка» об участниках велопробега

Источник материала: Tut.by

Вчера в столице ГАИ снова составляла протоколы на велосипедистов, которые участвуют в так называемых велопробегах солидарности. Официально претензии правоохранителей заключались в том, что двухколесный транспорт не оборудован зеркалами и катафотами. Но если раньше штрафовали только тех, кто ездил на собственных велосипедах, то в этот раз «досталось» и пользователям шеринга «Колобайк». Пользователи сервиса вину не признают и штраф оплачивать не хотят. Их вызвали на разбирательство в ОГАИ. Известно, что вчера на велосипедистов было составлено не менее 10 протоколов.

«Штрафы должны выписывать на „Колобайк“ — они владельцы велосипедов»

Как и на всех предыдущих акциях, гаишники просили велосипедистов предъявить документы — для установления личности, а потом сообщали, что они нарушили ПДД: на прокатных велосипедах были катафоты не того цвета, а на каких-то велосипедах не было зеркал.

Пункт 200 гл. 26. ПДД Беларуси

Велосипед должен иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, быть оборудован зеркалом заднего вида, спереди световозвращателем белого цвета, сзади — световозвращателем (световозвращателями) красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателями оранжевого цвета.

С правонарушением велосипедисты не соглашались: если транспорт прокатный, то и отвечать за его техсостояние и оборудование должен владелец, ему и штраф платить.





Инспекторы выслушивали велосипедистов, но все же составляли протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 18.23 КоАП (предумотрено наказание в виде предупреждения или штрафа от одной до трех базовых), и приглашали велосипедистов прибыть для разбирательства в ГАИ в определенные дату и время

Но были и совсем курьезные ситуации. Минчанин Андрей, зная, что ГАИ штрафует за отсутствие зеркал, купил и самостоятельно установил зеркало на шеринговый велосипед.



Зеркал на «Колобайках» нет, но чтобы не попасть на штраф некоторые велосипедисты устанавливают их на время пользования велосипедом сами. Так сделал и Андрей

— Ехал по проспекту Независимости в сторону Дворца республики. Метров за пять до перекрестка с Козлова я спешился — на светофоре горел красный свет. Когда вместе с другими велосипедистами стояли возле пешеходного перехода, подъехала ГАИ и два инспектора начали проверять у нас зеркала и катафоты.

Андрей показал инспектору зеркало, но вопросы у того вызвали боковые катафоты: на колесах они были белые, а по ПДД должны быть оранжевые.

— Но я заметил, что на педалях с обеих сторон велосипеда, были оранжевые светоотражатели, их я показал инспектору. Но тот сказал, что на педалях — это не значит сбоку.



Вот такие катафоты были на колобайке Андрея

За боковые катафоты не того цвета на прокатном велосипеде гаишник составил протокол на Андрея. Велосипедист сделал надпись, что с правонарушением не согласен. На 6 августа ему назначен визит к начальнику ОГАИ Первомайского района — на разбирательство.

— Буду доказывать, что в велосипеде было все по ПДД. А если мне все же дадут штраф, думаю обращаться в суд, — говорит мужчина. — Вообще, «Колобайк» должен позаботиться, чтобы все в их велосипедах было по ПДД. Я, когда заканчивал поездку, поставил им самую низкую оценку и отзыв написал: «Из-за вас у меня проблемы с ГАИ».

Владелец шеринга: «Раз вы революционеры — то и штрафы оплачивайте сами»

— Наши велосипеды оборудованы всем необходимым: впереди и сзади световозвращателями, катафотами сбоку. Никакого дополнительного оборудования им не требуется. Это соответствует Венской конвенции о дорожном движении, — прокомментировал ситуацию AUTO.TUT.BY Вадим Осипчик, директор велошеринга «Колобайк». — Что касается зеркал, то они велосипедам не нужны, нигде в мире на велосипеды их не устанавливают. У нас это требование забыли убрать из ПДД со времен СССР.

По словам директора шеринга, месяц назад он был на приеме в республиканской ГАИ и там его заверили, что в новой редакции ПДД требований к зеркалам не будет. При этом он отметил, что если ГАИ наложит штраф на пользователя сервиса, то прокатная фирма оплачивать его не будет.

— Если вы революционеры и решили участвовать в этих акциях, то будьте такими стойкими до конца — платите штрафы сами. Я понимаю: такая ваша жизненная позиция, но это ваши риски, так почему за ваши действия должен отвечать кто-то другой? Ведь люди, которые выезжают на своих велосипедах, отвечают сами и ни на кого ответственность не перекладывают, — рассуждает Вадим Осипчик.