Будут ли отменены президентские выборы 9 августа?

Российский журналист-международник Аркадий Дубнов считает, что появление в Беларуси "вагнеровцев" говорит о том, что выборы 9 августа могут не состоятся. Об этом - его пост на "Эхе Москвы".
Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси
Давайте сначала, как говорят математики, договоримся об определениях.
Заинтересован ли Кремль в легитимной электоральной победе оппозиционного Александру Лукашенко кандидата в президенты? Вопрос риторический, конечно же, нет, — плохой пример для В.В. Путина
Готов ли сам ветеран президентской службы в Европе уступить законно на выборах своё кресло главы государства, вопрос не менее риторический.
Это что, своими руками «свести к могиле» четвертьвековые усилия в установлении непотического режима в Беларуси и не успеть обеспечить транзит власти ни одному из своих сыновей?
Нет, это не в характере бывшего лектора советского общества «Знание» Но что тогда делать батьке, ведь президентские выборы 9 августа, если им не помешать, они, очевидно, приведут к грандиозному фиаско Александра Григорьевича?
Значит, выборы надо как— то отменить/перенести, в любом случае, их не должно быть 9 августа. А тут, как нельзя кстати, иностранные наемники, настоящие «зелёные человечки» с презервативами в карманах появились на белорусской земле,
Для чего, понятное дело, — для дестабилизации обстановки перед выборами
Откуда? Ещё один риторический вопрос, вестимо, из России.
В Кремле, одни, понятное дело, ничего об этом не знают, другие говорят, что «человечки» эти в Минске транзитом в Сирию, а может, в Ливию… Россияне — свободные люди и если хотят, свободны гибнуть за деньги арабские, интересы российские от огня американского, где хотят. Ну, если Кремлевские не при делах, а наёмники-то «вагнеровцы» — российские, значит, это братья-славяне все-таки хотят покуситься на стабильность и суверенитет Беларуси!
Ну, как «иностранцы» — на стабильность в Хабаровске…
Может ли Александр Григорьевич позволить чужеземной вражине такое?
Это четвёртый риторический вопрос.
И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты.
Они всё поймут правильно.
Ну, может быть, кроме одной женщины. Той самой, участие в выборах которой грозит Лукашенке фиаско — Светланы Тихановской. Будут ли возражать в Кремле на отмену президентских выборов в Беларуси?
И это последний, пятый риторический вопрос.
Нет.
Потому что Кремль никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, тем более, братских.
Во-вторых, в данных обстоятельствах при обнаруженных русских следах, вы же понимаете, это просто неуместно…