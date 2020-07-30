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Будут ли отменены президентские выборы 9 августа?

30.07.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: dw.com

Российский журналист-международник Аркадий Дубнов считает, что появление в Беларуси "вагнеровцев" говорит о том, что выборы 9 августа могут не состоятся. Об этом - его пост на "Эхе Москвы".

Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси

Давайте сначала, как говорят математики, договоримся об определениях.

Заинтересован ли Кремль в легитимной электоральной победе оппозиционного Александру Лукашенко кандидата в президенты?
Вопрос риторический, конечно же, нет, — плохой пример для В.В. Путина

Готов ли сам ветеран президентской службы в Европе уступить законно на выборах своё кресло главы государства, вопрос не менее риторический.

Это что, своими руками «свести к могиле» четвертьвековые усилия в установлении непотического режима в Беларуси и не успеть обеспечить транзит власти ни одному из своих сыновей?

Нет, это не в характере бывшего лектора советского общества «Знание»
Но что тогда делать батьке, ведь президентские выборы 9 августа, если им не помешать, они, очевидно, приведут к грандиозному фиаско Александра Григорьевича?

Значит, выборы надо как— то отменить/перенести, в любом случае, их не должно быть 9 августа.
А тут, как нельзя кстати, иностранные наемники, настоящие «зелёные человечки» с презервативами в карманах появились на белорусской земле,

Для чего, понятное дело, — для дестабилизации обстановки перед выборами

Откуда? Ещё один риторический вопрос, вестимо, из России.

В Кремле, одни, понятное дело, ничего об этом не знают, другие говорят, что «человечки» эти в Минске транзитом в Сирию, а может, в Ливию…
Россияне — свободные люди и если хотят, свободны гибнуть за деньги арабские, интересы российские от огня американского, где хотят.
Ну, если Кремлевские не при делах, а наёмники-то «вагнеровцы» — российские, значит, это братья-славяне все-таки хотят покуситься на стабильность и суверенитет Беларуси!

Ну, как «иностранцы» — на стабильность в Хабаровске…

Может ли Александр Григорьевич позволить чужеземной вражине такое?

Это четвёртый риторический вопрос.

И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы
Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты.

Они всё поймут правильно.

Ну, может быть, кроме одной женщины. Той самой, участие в выборах которой грозит Лукашенке фиаско — Светланы Тихановской.
Будут ли возражать в Кремле на отмену президентских выборов в Беларуси?

И это последний, пятый риторический вопрос.

Нет.

Потому что Кремль никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, тем более, братских.

Во-вторых, в данных обстоятельствах при обнаруженных русских следах, вы же понимаете, это просто неуместно…

Ну, и в-третьих, см. первый риторический вопрос

Аркадий Дубнов

 
Теги: Минск
 
 
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Российский журналист-международник Аркадий Дубнов считает, что появление в Беларуси "вагнеровцев" говорит о том, что выборы 9 августа могут не состоятся. Об этом -...
 
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