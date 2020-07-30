Будут ли отменены президентские выборы 9 августа?

Источник материала: Ежедневник

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Российский журналист-международник Аркадий Дубнов считает, что появление в Беларуси "вагнеровцев" говорит о том, что выборы 9 августа могут не состоятся. Об этом - его пост на "Эхе Москвы".

Пять риторических вопросов в связи с «неожиданным» ЧП в Беларуси

Давайте сначала, как говорят математики, договоримся об определениях.



Заинтересован ли Кремль в легитимной электоральной победе оппозиционного Александру Лукашенко кандидата в президенты?

Вопрос риторический, конечно же, нет, — плохой пример для В.В. Путина



Готов ли сам ветеран президентской службы в Европе уступить законно на выборах своё кресло главы государства, вопрос не менее риторический.



Это что, своими руками «свести к могиле» четвертьвековые усилия в установлении непотического режима в Беларуси и не успеть обеспечить транзит власти ни одному из своих сыновей?



Нет, это не в характере бывшего лектора советского общества «Знание»

Но что тогда делать батьке, ведь президентские выборы 9 августа, если им не помешать, они, очевидно, приведут к грандиозному фиаско Александра Григорьевича?



Значит, выборы надо как— то отменить/перенести, в любом случае, их не должно быть 9 августа.

А тут, как нельзя кстати, иностранные наемники, настоящие «зелёные человечки» с презервативами в карманах появились на белорусской земле,



Для чего, понятное дело, — для дестабилизации обстановки перед выборами



Откуда? Ещё один риторический вопрос, вестимо, из России.



В Кремле, одни, понятное дело, ничего об этом не знают, другие говорят, что «человечки» эти в Минске транзитом в Сирию, а может, в Ливию…

Россияне — свободные люди и если хотят, свободны гибнуть за деньги арабские, интересы российские от огня американского, где хотят.

Ну, если Кремлевские не при делах, а наёмники-то «вагнеровцы» — российские, значит, это братья-славяне все-таки хотят покуситься на стабильность и суверенитет Беларуси!



Ну, как «иностранцы» — на стабильность в Хабаровске…



Может ли Александр Григорьевич позволить чужеземной вражине такое?



Это четвёртый риторический вопрос.



И тогда президент Беларуси объявляет типа чрезвычайное положение, в условиях которого нельзя проводить президентские выборы

Но сначала он должен посоветоваться с другими кандидатами в президенты.



Они всё поймут правильно.



Ну, может быть, кроме одной женщины. Той самой, участие в выборах которой грозит Лукашенке фиаско — Светланы Тихановской.

Будут ли возражать в Кремле на отмену президентских выборов в Беларуси?



И это последний, пятый риторический вопрос.



Нет.



Потому что Кремль никогда не вмешивается во внутренние дела других государств, тем более, братских.



Во-вторых, в данных обстоятельствах при обнаруженных русских следах, вы же понимаете, это просто неуместно…



Ну, и в-третьих, см. первый риторический вопрос

Аркадий Дубнов