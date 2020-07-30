Шок! Парня из Витебска подозревают в том, что был сутенером своей девушки-инвалида

По уверениям милиции, управлением по наркоконтролю и противодействию торговли людьми УВД собрана доказательная база того, что молодой человек, недавно вернувшийся из колонии, торговал витеблянкой, с которой жил.





Мужчина отбывал наказание за кражи, а после освобождения решил сменить криминальный профиль. Познакомившись 20-летней девушкой, которая из-за болезни не может самостоятельно передвигаться и имеет первую группу инвалидности, он склонил её к занятию проституцией.





Дальше сутенер стал подыскивать клиентов для своей девушки в соцсетях, предлагая любителям таких развлечений интим якобы со своей женой. Условившись с клиентом о встрече, он привозил к нему девушку на общественном транспорте, так как та самостоятельно не может передвигаться.





29 июля, во время выполнения очередного заказа, парень был задержан оперативниками УНиПТЛ КМ УВД Железнодорожного РОВД.





В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 171 УК, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.