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Чтобы развлечь пингвинов, скучающих без посетителей в английском зоопарке, им подарили генератор мыльных пузырей
Источник материала: Tut.by
Пингвинам в зоопарке Ньюкей на юго-западе Англии установили генератор мыльных пузырей, чтобы они не скучали без посетителей в условиях пандемии. То, как резвятся птицы с новой игрушкой, сотрудники зоопарка
Неизвестный благотворитель пожертвовал для пингвинов из зоопарка Ньюкей в английском Корнуолле генератор мыльных пузырей с помощью сервиса Little Surprises согласно списку желаемых пожертвований, который оставили представители зоопарка на Amazon Wishlist.
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Чтобы развлечь пингвинов, скучающих без посетителей в английском зоопарке, им подарили генератор мыльных пузырей
Пингвинам в зоопарке Ньюкей на юго-западе Англии установили генератор мыльных пузырей, чтобы они не скучали без посетителей в условиях пандемии.
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