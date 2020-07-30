Чтобы развлечь пингвинов, скучающих без посетителей в английском зоопарке, им подарили генератор мыльных пузырей

Источник материала: Tut.by

Пингвинам в зоопарке Ньюкей на юго-западе Англии установили генератор мыльных пузырей, чтобы они не скучали без посетителей в условиях пандемии. То, как резвятся птицы с новой игрушкой, сотрудники зоопарка показали в Instagram.

Неизвестный благотворитель пожертвовал для пингвинов из зоопарка Ньюкей в английском Корнуолле генератор мыльных пузырей с помощью сервиса Little Surprises согласно списку желаемых пожертвований, который оставили представители зоопарка на Amazon Wishlist.

Как сообщает Bored Panda, пингвины — чрезвычайно социальные животные. Когда из-за пандемии и карантина поток посетителей в зоопарке прекратился, ежедневное расписание птиц изменилось и их общение с людьми свелось к минимуму. Чтобы поднять им настроение и сохранять в хорошей физической форме и было решено установить генератор мыльных пузырей в вольере. Один из смотрителей, Дэн Тревелан, пояснил, что пингвины — хищники и любят гоняться за пузырями, которые помогают держать себя в тонусе. Зоопарк Ньюланд уже применял генератор мыльных пузырей для пингвинов в 2014 году для того, чтобы стимулировать естественное поведение и инстинкты птиц.