|
Проект европейского масштаба: глава Карелии о производстве в регионе белорусской лесной техники
Источник материала: Партизан
"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онега", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Реализуемый в Карелии проект по организации выпуска белорусской лесозаготовительной техники может стать якорным для дальнейшего развития взаимодействия Беларуси и этого российского региона. Такое мнение высказал глава Карелии Артур Парфенчиков, отвечая на вопрос корреспондента
"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онего", - сказал Артур Парфенчиков. Продукцию этого белорусско-российского СП планируется реализовывать не только на российском, но и на международном рынке. "Это проект европейского масштаба", - завил глава Карелии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онега", - сказал глава Карелии Артур...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)