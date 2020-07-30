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Проект европейского масштаба: глава Карелии о производстве в регионе белорусской лесной техники

30.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онега", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков.




Реализуемый в Карелии проект по организации выпуска белорусской лесозаготовительной техники может стать якорным для дальнейшего развития взаимодействия Беларуси и этого российского региона. Такое мнение высказал глава Карелии Артур Парфенчиков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА по итогам состоявшейся сегодня в Петрозаводске встречи с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онего", - сказал Артур Парфенчиков. Продукцию этого белорусско-российского СП планируется реализовывать не только на российском, но и на международном рынке. "Это проект европейского масштаба", - завил глава Карелии.
 
 
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"Якорный, перспективный проект нашего сотрудничества - производство лесозаготовительной техники на предприятии "Амкодор-Онега", - сказал глава Карелии Артур...
 
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