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Песков назвал заявления Минска "инсинуациями"

30.07.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Москва пока не имеет полной информации о том, что случилось в Минске, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков



"Мы пока имеем неполную информацию, отсутствует информация о каких-то противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания. 

Вместе с тем мы видим официальные заявления представителей Минска, что россияне имеют причастность к планам дестабилизации обстановки на территории Беларуси. Другой информацией мы не располагаем. 

Сегодня наш посол общается с МИД Беларуси. Рассчитываем, что по линии МИД, и по каналам общения получим исчерпывающую информацию. Рассчитываем, что права всех россиян будут соблюдены в полной мере", - заявил сегодня Песков, комментируя ситуацию с задержанием в Беларуси якобы боевиков ЧВК Вагнера.

Песков также прокомментировал информацию о "дестабилизации" задержанными обстановки в Беларуси: "Появились инсинуации, что это какие-то организации из России посылают кого-то. Это ничто кроме инсинуаций! Россия и Беларусь - это союзники и ближайшие партнеры, ни о чем подобном не может быть и речи" - цитирует Пескова Пул №3

При этом он отверг возможность выдачи Украине некоторых из задержанных: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России!".

Как уже сообщалось, несколько задержанных ранее были внесены в базу "Миротворца" как боевики так называемых Д/ЛНР.
 
Теги: Минск
 
 
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Москва пока не имеет полной информации о том, что случилось в Минске, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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