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Названы напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком

30.07.2020 13:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком
Напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком перечислила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. Об этом сообщает РИА Новости. 

Как утверждает врач, в первую очередь таким людям нельзя употреблять алкоголь. 


По словам специалиста, разрешается употреблять алкоголь в небольших дозах только в период ремиссии. Помимо этого, врач рекомендовала людям страдающим от заболеваний ЖКТ отказаться от употребления кофе, чая а также свежевыжатый соков. Особенно не стоит этого делать натощак. Дело в том, что данные напитки могут провоцировать возникновение болей в желудке из-за повышения его секреции. 


Для того, чтобы нормализовать процесс пищеварения, специалист рекомендовала придерживаться определённой диеты. В частности, ограничивать употребление хлебобулочных изделий, жирной, острой, а также жареной пищи.


фото: goodhouse.ru


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Напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком перечислила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. Об этом сообщает РИА Новости.  Как...
 
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