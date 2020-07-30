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Названы напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком
Источник материала: ОНТ
Напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком перечислила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. Об этом
Как утверждает врач, в первую очередь таким людям нельзя употреблять алкоголь.
По словам специалиста, разрешается употреблять алкоголь в небольших дозах только в период ремиссии. Помимо этого, врач рекомендовала людям страдающим от заболеваний ЖКТ отказаться от употребления кофе, чая а также свежевыжатый соков. Особенно не стоит этого делать натощак. Дело в том, что данные напитки могут провоцировать возникновение болей в желудке из-за повышения его секреции.
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Напитки, которые опасно употреблять при проблемах с желудком перечислила врач-гастроэнтеролог Валентина Лупанова. Об этом сообщает РИА Новости. Как...
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