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Что такое бурсит и как его лечат

30.07.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В человеческом организме между кожей, мышцами, сухожилиями и костью расположены так называемые синовиальные сумки. Они заполнены синовиальной жидкостью и находятся в тех местах вблизи суставов, где происходит трение тканей. Они служат своеобразными амортизаторами, смягчают различные движения и воздействия. В силу определенных причин в этих местах может возникать воспаление (бурсит), характерными признаками которого является боль, особенно при движении, и отек тканей. Подробно о заболевании, его диагностике и лечении информационному порталу «Здоровые люди» рассказал врач-травматолог-ортопед консультативно-поликлинического отделения РНПЦ травматологии и ортопедии Леонид Глазкин.


Фото: pixabay.com

Что такое бурсит

Бурсит — острое или хроническое воспаление синовиальной сумки. Причины его возникновения зачастую неизвестны. Вместе с тем травма, повторная или острая, инфекции и различные артропатии (заболевания суставов) могут спровоцировать развитие данной патологии. Возникнуть заболевание может практически в любом возрасте.

— Синовиальных сумок в организме очень много, но, как правило, воспаляются только некоторые из них, — говорит Леонид Глазкин. — Это субакромиальная суставная сумка (находится в области плечевого сустава), бурса локтевого отростка на верхней конечности, на нижней — сумка большого вертела (в области тазобедренного сустава), препателлярная и инфрапателлярная бурсы в области коленного сустава и пяточная сумка в области прикрепления ахиллова сухожилия.

Причины заболевания

Почему развивается заболевание? Чаще всего причина — микротравмы, которые происходят из-за длительной сильной нагрузки. Например, бурситы — частый спутник спортсменов. Микротравмы способствуют возникновению воспаления. В результате в синовиальной сумке вырабатывается больше жидкости, чем необходимо в норме. Она увеличивается в размере, воспаляется и причиняет боль при нагрузке.

К воспалению синовиальной сумки может также привести инфекция. В таком случае речь идет об инфекционном бурсите.

Симптомы, диагностика и лечение бурсита

Бурсит сопровождается болью, особенно во время движения или при нагрузке. В покое, как правило, боль утихает. Может образоваться припухлость, отек или уплотнение, в некоторых случаях покраснение. Движения в суставе ограничены, болезненны.

— Инфекционный бурсит может сопровождаться гиперемией (покраснением). Это место становится горячим или теплым на ощупь. Иногда приходится даже вскрывать эту бурсу, чтобы убрать гной и промыть ее. Инфицирование может произойти в случае мелкой травмы, причем даже незначительная ссадина иногда приводит к заражению.

Инфекция может попасть и из соседних тканей (инфекционный целлюлит, артрит), более редкий путь — эндогенный, когда инфекция переносится кровью.

Диагностика заболевания основана на клинической оценке, результатах УЗИ, исследовании синовиальной жидкости (пункция). Пункция, а также общий анализ крови (необходим для исключения системного воспалительного процесса) чаще всего выполняются при подозрении на инфекционный бурсит.

Бурситы имеют три стадии развития: острую, подострую и хроническую. В острой стадии появляются резкая боль, отек и ограничение движений в суставе, стадия длится 1−2 недели. Если не лечить, она постепенно переходит в подострую и хроническую стадию. Опасность нелеченого инфекционного бурсита заключается в развитии системного инфекционного процесса (инфекция может попасть в кровь и распространиться по организму).

— Хронический бурсит может продолжаться несколько месяцев и часто рецидивировать. Обострения длятся от нескольких дней до недель. Хронический бурсит чреват хронической болью, вылечить его гораздо сложнее.

При лечении заболевания применяют иммобилизацию (конечность ограничивают в движении), а также холодные компрессы, местную терапию.

— При неинфекционном остром бурсите полезны покой, временная иммобилизация. К больному месту можно прикладывать холод, который способствует сужению сосудов, уменьшению отека и воспаления. Назначаются также физиопроцедуры для снятия воспалительной реакции.

Используется местная терапия — мази, которые обладают противовоспалительным и обезболивающим действием. Если боль сильная, назначаются лекарственные средства аналогичного действия, в тяжелых случаях — инъекции глюкокортикостероидов.

— Лечение инфекционного бурсита помимо перечисленных методов обязательно включает в себя антибактериальную терапию.

Профилактика заболевания заключается в устранении причины, которая может вызвать травмирование синовиальной сумки.

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Бурсит - острое или хроническое воспаление синовиальной сумки. Причины его возникновения зачастую неизвестны.
 
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