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Владельца галереи «Ў» Сашу Василевича арестовали на 14 суток. Он пытался защитить Бабарико

30.07.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Осудили владельца агентств Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Сашу Василевича. Об этом сообщают наши коллеги из The Village Беларусь.

Мы уже рассказывали, что Василевич исчез после позавчерашнего похода в КГБ. Если помните, 28 июля в Минске у здания КГБ образовалась очередь из желающих подать ходатайство об изменении меры пресечения Виктору Бабарико, чтобы экс-банкира выпустили из СИЗО. Люди столкнулись с массовыми задержаниями.

Сперва задержали с десяток журналистов, которые приехали освещать происходящее; затем – нескольких людей из очереди. Тех же, кто вошел в здание КГБ, вывели по коридорам во внутренний двор и посадили в автозак. Их развезли по РУВД, взяли отпечатки пальцев, объяснения и многих отпустили. Многих, а Сашу Василевича – нет. Лишь спустя почти сутки выяснилось, что где он: в ЦИП на Окрестина. 

Сегодня дело Василевича рассмотрели в суде Фрунзенского района по Skype. Суд признал его виновным по части первой статьи 23.34 – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий – и назначил ему 14 суток административного ареста. В обвинении говорится, что бизнесмен участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!», хотя очевидцы утверждают, что этого не было.

 
Теги: Минск
 
 
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Осудили владельца агентств Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Сашу Василевича. Об этом сообщают наши коллеги из The Village Беларусь. Мы уже рассказывали, что Василевич исчез...
 
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