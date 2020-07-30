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Владельца галереи «Ў» Сашу Василевича арестовали на 14 суток. Он пытался защитить Бабарико
Источник материала: KYKY>
Осудили владельца агентств Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Сашу Василевича. Об этом
Мы уже
Сперва задержали с десяток журналистов, которые приехали освещать происходящее; затем – нескольких людей из очереди. Тех же, кто вошел в здание КГБ, вывели по коридорам во внутренний двор и посадили в автозак. Их развезли по РУВД, взяли отпечатки пальцев, объяснения и многих отпустили. Многих, а Сашу Василевича – нет. Лишь спустя почти сутки выяснилось, что где он: в ЦИП на Окрестина.
Сегодня дело Василевича рассмотрели в суде Фрунзенского района по Skype. Суд признал его виновным по части первой статьи 23.34 – нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий – и назначил ему 14 суток административного ареста. В обвинении говорится, что бизнесмен участвовал в массовом несанкционированном мероприятии возле здания КГБ с 17:10 до 17:30 и кричал: «Свободу Бабарико!», хотя очевидцы утверждают, что этого не было.
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Осудили владельца агентств Vondel, Hepta, а также Галереи «Ў» Сашу Василевича. Об этом сообщают наши коллеги из The Village Беларусь. Мы уже рассказывали, что Василевич исчез...
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