В Аризоне уже сутки не могут потушить горящий товарный поезд с химикатами

Источник материала: ОНТ

В США пытаются предотвратить настоящую экологическую катастрофу.

В Аризоне сутки тушат горящий грузовой поезд, который вез химикаты. На мосту сошел с рельсов и загорелся. Вспыхнуло около 10 вагонов. Из-за едкого и опасного дыма подобраться к составу невозможно. Пока непонятно: попало ли ядовитое содержимое цистерн в воду. Причины крушения поезда выясняют. О погибших и пострадавших не сообщается.

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