ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Аризоне уже сутки не могут потушить горящий товарный поезд с химикатами

30.07.2020 13:46 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Аризоне уже сутки не могут потушить горящий товарный поезд с химикатами

В США пытаются предотвратить настоящую экологическую катастрофу. 

В Аризоне сутки тушат горящий грузовой поезд, который вез химикаты. На мосту сошел с рельсов и загорелся. Вспыхнуло около 10 вагонов. Из-за едкого и опасного дыма подобраться к составу невозможно. Пока непонятно: попало ли ядовитое содержимое цистерн в воду. Причины крушения поезда выясняют. О погибших и пострадавших не сообщается.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США пытаются предотвратить настоящую экологическую катастрофу.  В Аризоне сутки тушат горящий грузовой поезд, который вез химикаты. На мосту сошел с рельсов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства рэпера Картрайта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика