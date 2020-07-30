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В Аризоне уже сутки не могут потушить горящий товарный поезд с химикатами
Источник материала: ОНТ
В США пытаются предотвратить настоящую экологическую катастрофу.
В Аризоне сутки тушат горящий грузовой поезд, который вез химикаты. На мосту сошел с рельсов и загорелся. Вспыхнуло около 10 вагонов. Из-за едкого и опасного дыма подобраться к составу невозможно. Пока непонятно: попало ли ядовитое содержимое цистерн в воду. Причины крушения поезда выясняют. О погибших и пострадавших не сообщается.
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В США пытаются предотвратить настоящую экологическую катастрофу. В Аризоне сутки тушат горящий грузовой поезд, который вез химикаты. На мосту сошел с рельсов и...
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