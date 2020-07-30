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Голосование на выборах Президента Республики Беларусь (инфографика)

30.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Голосование на выборах Президента Республики Беларусь (инфографика)

Досрочное голосование:

проводится с 4 по 8 августа

с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Голосование на выборах Президента Республики Беларусь (инфографика)

Голосование в день выборов на участке:

проводится 9 августа

с 8.00 до 20.00.

Голосование в день выборов по месту нахождения избирателя*:

проводится 9 августа

с 8.00 до 20.00.

В списки для голосования на выборах Президента Республики Беларусь включено 6 844 932 избирателя.

* Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Просьба об организации этого вида голосования должна быть подана не позднее 18.00 9 августа 2020 года.

https://www.belta.by

 
 
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Досрочное голосование: проводится с 4 по 8 августа с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Голосование в день выборов на участке: проводится 9 августа с 8.00 до 20.00. Голосование в день...
 
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