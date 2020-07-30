ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

30.07.2020 12:30 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

Сотрудники российских правоохранительных обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в полиции.

Тело исполнителя было найдено вечером в среду, в доме 134 по Невскому проспекту. Труп был расчленен и упакован в пять пакетов. По предварительным данным, расчленить тело рэпера могла его жена. В этом женщина призналась сама. Так, по её словам, исполнитель скончался еще четыре дня тому назад, предположительно от передозировки наркотиками. Женщина хотела спрятать тело мужа, однако, не зная как это сделать, она расчленила его.

Теперь женщина задержана, на месте так же был изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз.

Фото: versusbattleru / YouTube.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники российских правоохранительных обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейные клубы ведут подготовку к новому сезону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
30.07.2020
Кобринский вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика