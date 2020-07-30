Расчлененное тело рэпера Энди Картрайта нашли в квартире в Петербурге

Источник материала: ОНТ

Сотрудники российских правоохранительных обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга расчлененное тело украинского рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в полиции.

Тело исполнителя было найдено вечером в среду, в доме 134 по Невскому проспекту. Труп был расчленен и упакован в пять пакетов. По предварительным данным, расчленить тело рэпера могла его жена. В этом женщина призналась сама. Так, по её словам, исполнитель скончался еще четыре дня тому назад, предположительно от передозировки наркотиками. Женщина хотела спрятать тело мужа, однако, не зная как это сделать, она расчленила его.

Теперь женщина задержана, на месте так же был изъяты нож, разделочная доска и пластиковый таз.

Фото: versusbattleru / YouTube.com

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