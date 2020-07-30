В Гродно проведут традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко

Источник материала: ОНТ

Гродно проведут традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко" class="one-news__figure-img">

В Гродно стартует традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко.

В программе — два матча. В 15:30 сыграют чемпион страны минская «Юность» и «Лида». А в 19:30 гродненский «Неман» встретится с «Гомелем». Завершится турнир в субботу. В прошлом сезоне трофей достался хоккеистам «Немана».

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