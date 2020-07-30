|
В Гродно проведут традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко
Источник материала: ОНТГродно проведут традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко" class="one-news__figure-img">
В Гродно стартует традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко.
В программе — два матча. В 15:30 сыграют чемпион страны минская «Юность» и «Лида». А в 19:30 гродненский «Неман» встретится с «Гомелем». Завершится турнир в субботу. В прошлом сезоне трофей достался хоккеистам «Немана».
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно стартует традиционный турнир по хоккею памяти Александра Дубко. В программе — два матча. В 15:30 сыграют чемпион страны минская «Юность» и «Лида». А в 19:30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)