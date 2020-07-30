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Рогачук пояснил, почему не стоит передавать баню Лазня в частные руки

30.07.2020 14:29 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В поисках разумных идей просматривал программы и предложения любителей реформ. Нашёл такое: «передать частному бизнесу такие услуги, как бани».

Рогачук пояснил, почему не стоит передавать баню Лазня в частные руки

Конкретно в Бресте речь идёт о «Лазне», нашей банной «жемчужине». Сегодня она находится в коммунальной собственности.

Рогачук пояснил, почему не стоит передавать баню Лазня в частные руки

В нее всегда была очередь из любителей пара. Сейчас, в силу известных обстоятельств и летнего времени, режим работы сокращённый.

Рогачук пояснил, почему не стоит передавать баню Лазня в частные руки

Если этот объект попадет к частнику, то, наверняка, он начнет с преобразований: демократичный ценник сменится на более дорогой со всеми вытекающими.

Да и частных бань хватает, чуть ли не в каждой агроусадьбе.

Поэтому, считайте меня ретроградом, но я против таких реформ.

"Лазню" в частные руки отдавать нельзя.

 
Теги: Брест
 
 
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  В поисках разумных идей просматривал программы и предложения любителей реформ. Нашёл такое: «передать частному бизнесу такие услуги, как бани». Конкретно в ...
 
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