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Рогачук пояснил, почему не стоит передавать баню Лазня в частные руки
30.07.2020 14:29 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В поисках разумных идей просматривал программы и предложения любителей реформ. Нашёл такое: «передать частному бизнесу такие услуги, как бани».
Конкретно в Бресте речь идёт о «Лазне», нашей банной «жемчужине». Сегодня она находится в коммунальной собственности.
В нее всегда была очередь из любителей пара. Сейчас, в силу известных обстоятельств и летнего времени, режим работы сокращённый.
Если этот объект попадет к частнику, то, наверняка, он начнет с преобразований: демократичный ценник сменится на более дорогой со всеми вытекающими.
Да и частных бань хватает, чуть ли не в каждой агроусадьбе.
Поэтому, считайте меня ретроградом, но я против таких реформ.
"Лазню" в частные руки отдавать нельзя.
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В поисках разумных идей просматривал программы и предложения любителей реформ. Нашёл такое: «передать частному бизнесу такие услуги, как бани». Конкретно в ...
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