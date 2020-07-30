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Показываем, каким будет новый жилой комплекс в Лебяжьем
Источник материала: Tut.by
Скоро компания «Сетко Резиденшл» и группа компаний «Тапас»
Что это за земля и что за история?
В мае 2018-го компания «Сетко Резиденшл»
В феврале 2020 года рынок «Лебяжий»
Квартал будет состоять из восьми шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской.
В квартале также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета. Строительство квартала разбито на шесть очередей и будет продолжаться пять лет.
Что рассказали и показали сегодня?
Директор «Сетко Резиденшл» Андрей Сидоренко рассказал, что комплекс будет монолитно-каркасным. Наружные стены — из керамического поризованного блока с утеплением. Потолки — 3 — 3,5 метра. Квартиры — от «однушек» до «четырешек», плюс пентхаусы. Будут также квартиры с террасами, с окном в ванной и видом на заказник «Лебяжий».
Начало строительства — сентябрь 2020 года. Сдача первой очереди (сети и три дома) — через 27 месяцев. Но дома будут сдавать пусковыми комплексами, поэтому это будет раньше. Цены на жилье там будут примерно такими же, как в крайней очереди «Олимпик Парка». Вот как в итоге будет выглядеть комплекс:
Что это за история с совместным проектом?
Компания «Сетко Интернешнл» изначально была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала. Сейчас в учредителях вместе с компанией с Виргинских островов значится белорусская айтишная компания, принадлежащая ливанскому бизнесмену. Компания входит в структуру группы компаний BNK Estate, которая владеет ТЦ «Галилео», а также БЦ «Сильвер Тауэр», «Рубин Плаза» и «Террум».
С сентября 2018 года директором «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».
В группе компаний «Тапас» говорили, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.
— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже
Сейчас земля бывшего «Лебяжьего» разделена на шесть участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл». Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все шесть — 155,3 тысячи рублей.
*Будет дополнено
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Квартал будет состоять примерно из десятка шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и офисного здания.
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