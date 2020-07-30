Показываем, каким будет новый жилой комплекс в Лебяжьем

Источник материала: Tut.by

Скоро компания «Сетко Резиденшл» и группа компаний «Тапас» начнут застраивать территорию бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева в Минске. Сегодня директор «Сетко» Андрей Сидоренко презентовал будущий жилой комплекс.





Что это за земля и что за история?

В мае 2018-го компания «Сетко Резиденшл» купила на открытом аукционе за 10 миллионов долларов право застройки территории бывшего рынка «Лебяжий» на улице Тимирязева, напротив ТД «Ждановичи». На тот момент на эту территорию существовала лишь предпроектная проработка института «Минскградо».

В феврале 2020 года рынок «Лебяжий» закрылся . Во втором квартале года на его месте начнется строительство квартала, который является совместным проектом «Сетко Интернешнл» и «Тапаса». Как мы писали ранее, вот такая визуальная концепция была согласована властями:





Квартал будет состоять из восьми шестиэтажных многоквартирных домов, двух паркингов и небольшого офисного здания на пересечении Тимирязева и Ратомской.





В квартале также появится школа и детский сад, но строить их будет уже город за счет бюджета. Строительство квартала разбито на шесть очередей и будет продолжаться пять лет.





Что рассказали и показали сегодня?

Директор «Сетко Резиденшл» Андрей Сидоренко рассказал, что комплекс будет монолитно-каркасным. Наружные стены — из керамического поризованного блока с утеплением. Потолки — 3 — 3,5 метра. Квартиры — от «однушек» до «четырешек», плюс пентхаусы. Будут также квартиры с террасами, с окном в ванной и видом на заказник «Лебяжий».





Начало строительства — сентябрь 2020 года. Сдача первой очереди (сети и три дома) — через 27 месяцев. Но дома будут сдавать пусковыми комплексами, поэтому это будет раньше. Цены на жилье там будут примерно такими же, как в крайней очереди «Олимпик Парка». Вот как в итоге будет выглядеть комплекс:





















Что это за история с совместным проектом?

Компания «Сетко Интернешнл» изначально была учреждена компанией с Британских Виргинских островов, а также двумя белорусскими бизнесменами — уроженцами Ливана и Непала. Сейчас в учредителях вместе с компанией с Виргинских островов значится белорусская айтишная компания, принадлежащая ливанскому бизнесмену. Компания входит в структуру группы компаний BNK Estate, которая владеет ТЦ «Галилео», а также БЦ «Сильвер Тауэр», «Рубин Плаза» и «Террум».

С сентября 2018 года директором «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».





В группе компаний «Тапас» говорили, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.

— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже

жилья, сдаче в аренду торговых площадей, — рассказывали в «Тапасе».

Сейчас земля бывшего «Лебяжьего» разделена на шесть участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл». Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все шесть — 155,3 тысячи рублей.

*Будет дополнено