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В Кремле прокомментировали инцидент с задержанием россиян
30.07.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российская сторона не располагает полной информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в Беларуси.
По словам представителя Кремля, информация об инциденте с задержанием россиян в Беларуси скудная: российская сторона знает только то, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 - находятся еще в розыске.
Песков подчеркнул, что пока нет информации о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания.
Он отметил: что пока в Кремле слышны только официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси накануне выборов.
Другой информацией мы не располагаем, констатировал представитель Кремля.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российская сторона не располагает полной информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в...
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