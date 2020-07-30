В Кремле прокомментировали инцидент с задержанием россиян

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока российская сторона не располагает полной информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в Беларуси.

По словам представителя Кремля, информация об инциденте с задержанием россиян в Беларуси скудная: российская сторона знает только то, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Беларуси, 200 - находятся еще в розыске.

Песков подчеркнул, что пока нет информации о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания.

Он отметил: что пока в Кремле слышны только официальные заявления представителей Минска о том, что россияне дескать имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Беларуси накануне выборов.

Другой информацией мы не располагаем, констатировал представитель Кремля.