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Россиян задержали под Минском: их подозревают в подготовке массовых беспорядков

30.07.2020 14:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиян задержали под Минском: их подозревают в подготовке массовых беспорядков

В подготовке массовых беспорядков подозревают россиян, их задержали под Минском, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

В отношении Сергея Тихановского главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета возбудило ряд уголовных дел. 

СК также информирует, что 29 июля в нашей стране были задержаны 33 гражданина России, сотрудники ЧВК Вагнера.

Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории Беларуси, продолжается. Проводится расследование.



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В подготовке массовых беспорядков подозревают россиян, их задержали под Минском, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем...
 
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