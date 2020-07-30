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Тайна последней картины Ван Гога разгадана? Что увидели в корнях деревьев во французской деревне
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Искусствовед случайно разгадал тайну полотна Ван Гога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разбирая архив, мужчина наткнулся на открытку с изображением окрестностей французской деревни Овер-сюр-Уаз. В сплетении стволов деревьев и корней он узнал работу голландского постимпрессиониста.
На этой неделе состоялась инаугурация места, запечатленного художником. На церемонии присутствовал правнук брата Ван Гога.
По мнению специалистов, благодаря этому открытию последние дни великого творца приобретают не только смысловую, но и географическую завершенность, ведь неподалеку покоятся останки художника.
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Новости Франции. Искусствовед случайно разгадал тайну полотна Ван Гога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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